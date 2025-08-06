開箱內湖免門票「新遊戲場」！多項趣味設施藏身「7米高鱷魚遊戲塔」 新增「遊戲沙坑、共融式旋轉盤」玩到不想回家
開箱內湖免門票「新遊戲場」！石潭公園遊戲場更新完工，不光新增了「7米高鱷魚造型遊戲塔」，還新設2座景觀公廁及多樣設施，趁著剛開放、人潮還不多先帶小朋友開玩一波！
親子新景點「鱷魚遊戲塔」在內湖！石潭公園遊戲場才剛更新完工，最大亮點「7米高鱷魚造型遊戲塔」超吸睛，不僅加寬了2座滑梯與底部鋪設海洋風格無縫地墊，遊戲塔內還新設多項攀爬、傳聲筒、潛望鏡、互動式牆板等探索遊具，絕對能讓大小朋友玩得不亦樂乎。
除了遊戲塔外，還增設了沙坑、沙桌，並設有溝通板，提供更多樣的遊戲方式；搖搖樂、鞦韆及共融式旋轉盤也為遊樂場增添設施豐富度，同時還能培養小朋友的手腳協調性與平衡感。
由於新遊戲場才剛開放不久，還未湧現人潮，把握假期在還不用人擠人的時候，踩點玩起來！
石潭公園遊戲場
地址：台北市內湖區成功路2段東側（成功路、安康路口）
交通資訊
【公車】53、279、531至「石潭公園」站下車；28、256、284、551、679、藍20區、藍36、藍50、市民小巴10、小3、小3區至「潭美國小」站下車
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