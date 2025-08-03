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超人氣親子級步道！台北仙跡岩步道 可愛松鼠出沒＋眺望台北101絕景

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

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週末運動走起！《台北仙跡岩步道》是滿熱門的親子級登山步道，山勢不高、最高點僅海拔144公尺，連小朋友也能走完，很適合我這種小弱腳，沿路空氣清新，還巧遇好幾隻可愛松鼠，眺望台北101的絕美城市景觀，很適合當輕健行首選！

仙跡岩步道｜多達14個登山口

《台北仙跡岩步道》位於台北市文山區，離景美夜市約5分鐘車程，是台北熱門親子登山步道之一，步道全區共有14個登山口，交通算方便，總之適合我這種弱腳健行。

  • 景興路243巷，路程630公尺（經紫範宮）

  • 景興路263巷，路程650公尺（經紫範宮）

  • 景興路297巷（經竹林公、盤古公廟經紫範宮）

  • 木柵路一段23號與25號，路程770公尺（世新大學校門側邊）

  • 木柵路一段59巷35號，路程1,070公尺

  • 真修寺後花園登山道，Ｍ世新大學運動場後門山坡

  • 木柵試院路154巷2弄7號、9號間，石階上山

  • 木柵富山路18號旁巷口

  • 木柵路一段303號，路程1360公尺(東側永建國小-工地旁)

  • 興隆路三段304巷25號，小時階口（行政院海岸巡防署後門巷內）

  • 興隆路三段304巷52號，304巷155號入口處

  • 仙岩路16巷興安宮後方，麥田社區附近

  • 景華街150巷景興國小邊門巷口，路程720公尺

  • 景興路153巷16號前巷口

（以上採自相關官網）

我這次走的是「景興國小邊門巷口」從景華街150巷進去！路程約720公尺，步行約30分鐘。

  • 慢走＋親子同行：約 25～30分鐘

  • 一般健走速度：約 15～20 分鐘

  • 拍照邊欣賞風景：超過30分鐘啦！

仙跡岩步道｜風景區導覽圖

《台北仙跡岩步道》現場有路線標示圖，方便登山客辨識方向，沿路還有好多個賞景區。

沿路景觀豐富有蕨類、榕樹與藤本植物，為步道增添自然氣息與生機，重點步道算好走，適合各年齡層健行。

仙跡岩步道｜超可愛松鼠出沒，四季生態豐富

登山客說春天有機會看到扁鍬形蟲，4、5月桐花盛開美不勝收，平時走步道，還能遇見可愛松鼠，增添不少樂趣！

沿途設置多處涼亭與座椅，方便遊客休息、補充體力再上。

走一半處雖不是觀景平台，但回頭一望能俯瞰台北市景，拍照起來格外有氛圍！

《台北仙跡岩步道》真的是台北滿讚的賞景點！站這就能遠眺台北101，與俯瞰壯麗市景，還能吸收滿滿芬多精。

步道好走加上濃密樹蔭！往下拍木棧道風景也滿美，夏天記得做好防蚊與防曬，還有足夠的飲水預防中暑。

《台北仙跡岩步道》來回約1小時左右，走到仙跡岩廟有洗手間與飲水機，可補充水份，沿途樹蔭茂密不怕太陽直曬，還有涼亭與座椅可休息，走起來不會太費力，朋友說晚上還有機會看到螢火蟲喔～

仙跡岩步道

地址：台北市文山區

聯絡電話：無

營業時間：24H

寵物友善：是

停車場：無

官網：仙跡岩

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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