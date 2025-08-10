快訊

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

蘆洲也買得到日本火紅的生乳甜甜圈囉！提供內用想吃個下午茶也沒問題

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅

位於蘆洲中山二路上的湘鄰下午茶 麵包，鄰近瑞駿汽車代檢廠，是近期討論度蠻高的一家新穎麵包店，附近不好停車，店家特別整理出門前的位置，讓機車能暫停片刻選購商品。

時下很夯的日本生乳甜甜圈在湘鄰也買得到喔！

湘鄰還設有內用區，想吃個下午茶或是品嚐麵包都沒問題。

店內空間其實不大，人多並不好走動。

門口還放置一台石磨機。

麵包種類不算太多，有些已售罄，歐包、台式麵包等皆有。

光是餐包就有四五種。

櫛瓜、秋葵等也變成麵包的食材了。

很平凡普通的菠蘿麵包，但看起來很好吃。

自己很喜歡的脆皮檸檬派。

冷藏區也有蛋糕、布丁、奶酪等商品。

店內也有蝴蝶酥。

有內用區當然也有飲料囉。

主要是來買生乳甜甜圈，幸好剩下最後三個就全包了，可惜只有兩種口味：檸檬跟藍莓。

圓滾滾的甜甜圈實在討喜，內餡的生乳炸多，藍莓味濃郁，甜而不膩，麵團蓬鬆有咬勁，吃起來不乾，算蠻耐吃的甜甜圈。

檸檬甜甜圈也讓我很喜歡，微酸帶檸檬香，解膩開胃很不錯。

網路上超紅的Mr.啃秒殺甜燒餅，湘鄰也賣有類似款，外觀真的頗有幾分相似，口味有香草、紅豆以及紅茶，選了一個紅茶蜜香燒餅，小小一個80元並不便宜。

像太陽餅口感上很有層次，裡面包著紅茶餡，淡雅的茶香很迷人，酥脆度就不如Mr.啃，雖然不難吃但沒到特別驚艷。

偏軟口感的瑪德蓮，無論香氣還是口感都不及期待，比較可惜。

鹹奶油餐包鬆鬆軟軟的，內裡奶油塞得不少，微鹹不甜，適合不愛吃甜的族群。

超軟的玫瑰鹽軟包，拿回家整個變形，鬆鬆軟軟的單吃就是淡淡的甜味，不抹醬就蠻好吃的，耐吃的簡單款。

水果天使就是天使蛋糕，但添加了柑橘果丁，清爽不油膩的蛋糕體，搭配上香甜的柑橘丁，整體口感多層次而增加果香味，個人最喜歡這款。

聽說湘鄰下午茶 麵包的可頌不錯，可惜當天沒有買到，買了不少款麵包，雖說不是每樣都喜歡，但選擇性很多，想內用吃個下午茶也很方便。

湘鄰下午茶 麵包

所在地址：臺灣新北市蘆洲區中山二路238號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：02-8285-0636

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

麵包 蛋糕 美食 下午茶 甜甜圈

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

蘆洲也買得到日本火紅的生乳甜甜圈囉！提供內用想吃個下午茶也沒問題

udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅 位於蘆洲中山二路上的湘鄰下午茶 麵包，鄰近瑞駿汽車代檢廠，是近期討論度蠻高的一家新穎麵包店，附近不好停車，店家特別整理出門前的位置，讓機車能暫停片刻選

台北東湖美食地圖｜老台北人激推 5 家私藏美食，一次收齊東湖人氣美食名單

想吃飽又想吃巧？來到東湖，這五家在地人默默珍藏的寶藏店家絕對不能錯過。從早晨巷弄人氣早餐，到晚餐熱銷拉麵與炙燒豆花，每一口都讓人回味無窮。這次小編實際跑了一趟，把心得、推薦與營業資訊通通整理好，跟著這篇吃東湖就對了！

住進浪漫山城！從質感民宿到海景房 「九份必住民宿」大公開

【FunTime小編群】之前誤傳宮崎駿大師的《神隱少女》有許多場景都來自於九份（因為真的太像了XD），吸引了國內外旅客前來，無論是獨有的山水地貌、九份老街的特色茶樓，過去更是讓不少日本遊客趨之若鶩，無論是下起濛濛細雨、太陽高照，白天或是夜晚，這座山城都有不同的美，小編推薦來到九份一定要住一晚才能好好體會！

台北人也不一定去過！雄獅獨家「開放陽明山中山樓」入住神祕圓山飯店，深入台北歷史文化

在台灣眾多國旅行程中，雄獅旅行社推出的「開箱中山樓獨家路線2日」憑藉著獨特的歷史文化主軸脫穎而出，被譽為台北最具特色且富有教育意義的行程之一；它巧妙地結合獨家元素與歷史景點，讓旅客能從嶄新的角度認識台

開箱內湖免門票「新遊戲場」！多項趣味設施藏身「7米高鱷魚遊戲塔」 新增「遊戲沙坑、共融式旋轉盤」玩到不想回家

開箱內湖免門票「新遊戲場」！石潭公園遊戲場更新完工，不光新增了「7米高鱷魚造型遊戲塔」，還新設2座景觀公廁及多樣設施，...

大稻埕夏日節8／6登場 煙火、音樂、市集25天不間斷 旅宿優惠同步開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】台北夏季最受矚目的年度盛事「2025大稻埕夏日節」將於08/06浪漫登場，活動為期25天，匯聚璀璨煙火秀、音樂演出、文創市集與商圈優惠，為大稻埕河岸注入滿滿夏夜活力。 活動

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。