蘆洲也買得到日本火紅的生乳甜甜圈囉！提供內用想吃個下午茶也沒問題

位於蘆洲中山二路上的湘鄰下午茶 麵包，鄰近瑞駿汽車代檢廠，是近期討論度蠻高的一家新穎麵包店，附近不好停車，店家特別整理出門前的位置，讓機車能暫停片刻選購商品。
時下很夯的日本生乳甜甜圈在湘鄰也買得到喔！
湘鄰還設有內用區，想吃個下午茶或是品嚐麵包都沒問題。
店內空間其實不大，人多並不好走動。
門口還放置一台石磨機。
麵包種類不算太多，有些已售罄，歐包、台式麵包等皆有。
光是餐包就有四五種。
櫛瓜、秋葵等也變成麵包的食材了。
很平凡普通的菠蘿麵包，但看起來很好吃。
自己很喜歡的脆皮檸檬派。
冷藏區也有蛋糕、布丁、奶酪等商品。
店內也有蝴蝶酥。
有內用區當然也有飲料囉。
主要是來買生乳甜甜圈，幸好剩下最後三個就全包了，可惜只有兩種口味：檸檬跟藍莓。
圓滾滾的甜甜圈實在討喜，內餡的生乳炸多，藍莓味濃郁，甜而不膩，麵團蓬鬆有咬勁，吃起來不乾，算蠻耐吃的甜甜圈。
檸檬甜甜圈也讓我很喜歡，微酸帶檸檬香，解膩開胃很不錯。
網路上超紅的Mr.啃秒殺甜燒餅，湘鄰也賣有類似款，外觀真的頗有幾分相似，口味有香草、紅豆以及紅茶，選了一個紅茶蜜香燒餅，小小一個80元並不便宜。
像太陽餅口感上很有層次，裡面包著紅茶餡，淡雅的茶香很迷人，酥脆度就不如Mr.啃，雖然不難吃但沒到特別驚艷。
偏軟口感的瑪德蓮，無論香氣還是口感都不及期待，比較可惜。
鹹奶油餐包鬆鬆軟軟的，內裡奶油塞得不少，微鹹不甜，適合不愛吃甜的族群。
超軟的玫瑰鹽軟包，拿回家整個變形，鬆鬆軟軟的單吃就是淡淡的甜味，不抹醬就蠻好吃的，耐吃的簡單款。
水果天使就是天使蛋糕，但添加了柑橘果丁，清爽不油膩的蛋糕體，搭配上香甜的柑橘丁，整體口感多層次而增加果香味，個人最喜歡這款。
聽說湘鄰下午茶 麵包的可頌不錯，可惜當天沒有買到，買了不少款麵包，雖說不是每樣都喜歡，但選擇性很多，想內用吃個下午茶也很方便。
湘鄰下午茶 麵包
所在地址：臺灣新北市蘆洲區中山二路238號
營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00
店家電話：02-8285-0636
