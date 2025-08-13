一吃就愛上！隱身龍山寺巷弄中的「20元米粉湯」，桌桌必點「黑白切」有夠厲害
udn走跳美食／Irene's 食旅．時旅
在萬華龍山寺商圈的巷弄裡，隱藏著一攤在地人才知道的平價米粉湯黑白切，藏很深的好款姨米粉湯，讓我一度在附近找了好一會才順利找到，過路客根本不會發現的寶藏好店！
從梧州街來的話，找到梧州街29號的萊爾富，從旁邊的巷子走進來就可看到。
好款姨米粉湯小小的攤位，約莫三小桌內用桌子，客滿、併桌是常有的事，更多在地人選擇外帶，在家舒適用餐也很好。
好款姨米粉湯沒有菜單，直接口頭跟阿姨點餐，用完餐再付款，阿姨的記性很好；賣的品項很簡單就是米粉湯還有黑白切，黑白切的種類可以自己看攤位上有哪些，像是嘴邊肉、大腸、豬心、豬舌、生腸、肝連等豬內臟，還有幾乎桌桌必點的油豆腐。
自己一個人簡單的點一碗米粉湯，黑白切選了嘴邊肉和大腸，這樣只花了130元，米粉湯一碗20元超平價。
好款姨米粉湯的米粉湯是細米粉，跟許多米粉湯用粗米粉不一樣，雖是細米粉但湯頭好一樣好吃，米粉吸飽濃郁的湯頭，每一口都很鮮甜夠味，湯頭還會加上一匙油蔥，香氣更上一層。湯偏少但可以再跟阿姨要。
小菜給的超大方，嘴邊肉和大腸滿滿一大盤，真的好划算。
好款姨米粉湯黑白切的新鮮度都很足，嘴邊肉嫩彈牙，juicy沒豬臭味，白皙的大腸處理得很乾淨，煮到透軟好咬，嫩而不肥膩，沾些微辣的甜辣醬很可口，可惜只有我一人，不然真想多點幾樣。
沒有舒適的環境，阿姨很親切，餐點好吃又便宜，一吃就愛上了好款姨米粉湯，下次考慮外帶回家，舒服吹冷氣享用，還可以狂切最愛的黑白切。
好款姨米粉湯
所在地址：臺灣台北市萬華區青山里華西街30巷10弄
營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-17:00
文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂
