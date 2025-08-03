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限時一個月！「罐頭豬LuLu」現身三創 圓滾滾繽紛遊樂園開張啦～

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／好樂整合行銷N&R IMC TEAM 提供
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夏日限時繽紛遊樂園派對開幕！「罐頭豬LuLu」換上可愛童趣的裝扮，帶著全新主題快閃三創！除了互動拍照打卡點之外，還有扭蛋機和超過120項的週邊，跟大家見面到9/1，邀請粉絲們來找回童心～

圖／好樂整合行銷N&R IMC TEAM 提供
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暑假限定樂園為靈感打造的快閃店【LuLuLand 玩樂大街】，現場有3款等身、高140公分的罐頭豬LuLu現身陪大家開心打卡，現場還設有趣味十足的「豬你好運」扭蛋機區，以及這次主打新品「繽紛樂園」系列推出10款盲盒，LuLu豬變身小丑、獨角獸等角色，像走進一座座動感的迷你遊樂園，還有超過120項新款週邊，都等著大家來尋寶帶回家。

圖／好樂整合行銷N&R IMC TEAM 提供
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於快閃店單筆消費滿1000元，並追蹤@TOYZEROPLUS_TW IG 官方帳號及 LINE​官方帳號，就能獲得「不倒翁」盲盒一個，滿2000元可獲得美好時光拼圖盲盒​(數量有限，送完為止)，；其他還有限量福袋、豬光閃閃吊卡等優惠商品，趁著暑假快閃1個月的時間快點入手囉～

圖／好樂整合行銷N&R IMC TEAM 提供
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【罐頭豬LuLu |LuLuLand 玩樂大街】

地點：台北三創生活園區 1F十二立方，台北市中正區市民大道三段2號

日期：8/1～9/1

圖／好樂整合行銷N&R IMC TEAM 提供
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