「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有，動漫迷絕對不能錯過

年度動漫盛會「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」將於8月7日至10日，在台北華山文創園區西一館盛大舉行，免費入場！由萬代南夢宮台灣公司主辦，現場集結超過百款模型公仔與絨毛玩偶，包括《航海王》、《火影忍者》、《七龍珠》、《進擊的巨人》等重量級IP，全新海外限定金屬色版模型首次登台亮相，更有多款尚未在台上市的一番賞搶先開抽。無論是模型控、收藏控，還是追星族，本次展覽七大亮點保證讓粉絲大呼過癮！

圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供

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本屆展覽特別設置「Grandista系列」專區，大尺寸角色模型還原度驚人，魯夫、鳴人、羅、炭治郎、艾連與里維等人氣角色一次收齊。喜歡療癒風格的粉絲，也能在「寶可夢」、「三麗鷗明星」和《葬送的芙莉蓮》專區找到超萌絨毛玩偶。韓流愛好者更別錯過首次亮相的「小不點玩偶」，aespa與RIIZE成員可愛化身，搭配《藍色監獄》、《防風少年》等作品角色，每一款都值得收藏。

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展場內更設有一番賞專區，四款台灣未發售商品搶先抽，包括《航海王》、《勝利女神：NIKKE》、《防風少年》與《七龍珠》特別版；另有多款人氣系列如《鬼滅之刃》、《膽大黨》、《JOJO的奇妙冒險》、《崩壞：星穹鐵道》等尚未開賣賞品也在現場展示。此外，五大好康優惠同步祭出，凡加入官方LINE帳號、消費滿額或抽賞達指定次數，即可獲得壓克力吊飾、小不點娃包等限定贈品。

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「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」開放時間為8月7日13:00起，8月8日至10日每日11:00至19:00。部分熱門時段需憑整理券入場，詳情請見Banpresto台灣官方Facebook。展覽期間僅此一場，粉絲們千萬別錯過這場集視覺、收藏、互動與限量搶購於一身的動漫盛宴！

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