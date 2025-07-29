超大史迪奇來啦！現身台北統一時代百貨 與米奇、唐老鴨守護粉絲願望～

高達7米的史迪奇氣球偶登陸北市街頭！在香港、上海與泰國之後，史迪奇化身巨型氣偶，在台北統一時代百貨2樓夢廣場守護粉絲們的願望，並帶來許多限量的夢幻商品，拍照打卡完可別錯過！

圖／野獸國 提供

由「野獸國」與台灣華特迪士尼打造【URDU WISHER 期間限定店｜玩在一奇・盛夏快閃店】，從7/26到8/17，在台北統一時代百貨2樓的夢廣場登場，7米高的史迪奇氣球偶閉上眼睛為大家守護願望，還有兩尊真人比例的「米奇」與「唐老鴨」WISHER雕像，呼應史迪奇、一起為粉絲們祈福；現場以海島度假風打造，夜晚點燈後，吹著微風的夏夜街頭彷彿被溫柔擁抱，讓駐足的人們在這舒壓、找回心中的願望。

圖／野獸國 提供

這次快閃店帶來了全台首賣「URDU WISHER」系列商品，還集結超過300款迪士尼原創週邊，是今年暑假不能錯過的一站！現場更有「打卡贈禮」的互動活動，以及「消費滿額打卡贈」、「限量加購」的優惠，想增添收藏品的藏家及粉絲們可得把握時機入手。

圖／野獸國 提供

【URDU WISHER 期間限定店｜玩在一奇・盛夏快閃店】

台北統一時代百貨2樓（台北市信義區忠孝東路五段8號）

圖／野獸國 提供

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