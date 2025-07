拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

史努比粉絲衝了沒?《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸新光三越台北信義新天地,以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙,不僅看了療癒還很好拍。

圖/新光三越官網

《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》自6/20起於新光三越台北信義新天地A11館6F展出,並一路開展至9/7。本次集結了21位藝術家x24個頂尖時尚品牌,打造「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」、「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」、「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」及「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」等四大主題展區帶領觀眾穿越史努比的世界。

第一區「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」。圖/新光三越官網

第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」。圖/新光三越官網

特別是在第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」可以看見橫跨三大洲21位藝術家以史努比為靈感的各類媒材創作,重新詮釋史努比的經典模樣;而第四區則有「史努比號」坐鎮,能夠體驗沉浸式互動,絕對讓人快門按不停。

第三區「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」。圖/新光三越官網

第四區「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」。圖/新光三越官網

除了各展區值得細品走訪外,還有各式療癒周邊陸續登場,每樣都令人愛不釋手。此外,特展票根可別丟,即日起至9/14,於新光三越A11、A9指定18家餐飲出示《花生漫畫75周年特展》票根可享專屬優惠,包含手搖買一送一、鯛魚燒第二顆6折等統統有。優惠內容依各店現場為準。

圖/新光三越官網

不只宜蘭童玩節現身的「史努比鴨」很吸睛,同樣有模樣特殊的「黃色小鴨史努比」裝置藝術空降A11館2F,預計展至8/31。

《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》展覽資訊

展覽日期:即日起~2025/9/7

地點:新光三越 台北信義新天地 A11 6F(台北市信義區松壽路11號)

開放時間:11:00-20:00(最後入場時間19:30)

購票方式:展覽現場、KKTIX及全台全家便利商店

票價:全票450元、學生票430元、特惠票225元

