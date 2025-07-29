拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍
史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸新光三越台北信義新天地，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，不僅看了療癒還很好拍。
《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》自6/20起於新光三越台北信義新天地A11館6F展出，並一路開展至9/7。本次集結了21位藝術家x24個頂尖時尚品牌，打造「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」、「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」、「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」及「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」等四大主題展區帶領觀眾穿越史努比的世界。
特別是在第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」可以看見橫跨三大洲21位藝術家以史努比為靈感的各類媒材創作，重新詮釋史努比的經典模樣；而第四區則有「史努比號」坐鎮，能夠體驗沉浸式互動，絕對讓人快門按不停。
除了各展區值得細品走訪外，還有各式療癒周邊陸續登場，每樣都令人愛不釋手。此外，特展票根可別丟，即日起至9/14，於新光三越A11、A9指定18家餐飲出示《花生漫畫75周年特展》票根可享專屬優惠，包含手搖買一送一、鯛魚燒第二顆6折等統統有。優惠內容依各店現場為準。
不只宜蘭童玩節現身的「史努比鴨」很吸睛，同樣有模樣特殊的「黃色小鴨史努比」裝置藝術空降A11館2F，預計展至8/31。
《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》展覽資訊
展覽日期：即日起～2025/9/7
地點：新光三越 台北信義新天地 A11 6F（台北市信義區松壽路11號）
開放時間：11:00-20:00（最後入場時間19:30）
購票方式：展覽現場、KKTIX及全台全家便利商店
票價：全票450元、學生票430元、特惠票225元
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