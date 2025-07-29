快訊

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

美國拒讓賴清德過境？AIT指「台灣未宣布出訪」：美政策不變

分科成績出爐！補教估台大醫門檻5科288級分 一類組首加考數乙落點難估

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／新光三越官網
圖／新光三越官網

史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸新光三越台北信義新天地，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，不僅看了療癒還很好拍。

圖／新光三越官網
圖／新光三越官網

《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》自6/20起於新光三越台北信義新天地A11館6F展出，並一路開展至9/7。本次集結了21位藝術家x24個頂尖時尚品牌，打造「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」、「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」、「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」及「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」等四大主題展區帶領觀眾穿越史努比的世界。

第一區「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」。圖／新光三越官網
第一區「花生漫畫的藝術 Art of Peanuts」。圖／新光三越官網

第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」。圖／新光三越官網
第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」。圖／新光三越官網

特別是在第二區「史努比藝術平行時空Snoopy in Art」可以看見橫跨三大洲21位藝術家以史努比為靈感的各類媒材創作，重新詮釋史努比的經典模樣；而第四區則有「史努比號」坐鎮，能夠體驗沉浸式互動，絕對讓人快門按不停。

第三區「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」。圖／新光三越官網
第三區「史努比與貝兒時尚大道 Snoopy and Belle in Fashion」。圖／新光三越官網

第四區「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」。圖／新光三越官網
第四區「遨遊史努比宇宙 Snoopy in Space」。圖／新光三越官網

除了各展區值得細品走訪外，還有各式療癒周邊陸續登場，每樣都令人愛不釋手。此外，特展票根可別丟，即日起至9/14，於新光三越A11、A9指定18家餐飲出示《花生漫畫75周年特展》票根可享專屬優惠，包含手搖買一送一、鯛魚燒第二顆6折等統統有。優惠內容依各店現場為準。

圖／新光三越官網
圖／新光三越官網

不只宜蘭童玩節現身的「史努比鴨」很吸睛，同樣有模樣特殊的「黃色小鴨史努比」裝置藝術空降A11館2F，預計展至8/31。

《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》展覽資訊

展覽日期：即日起～2025/9/7

地點：新光三越 台北信義新天地 A11 6F（台北市信義區松壽路11號）

開放時間：11:00-20:00（最後入場時間19:30）

購票方式：展覽現場、KKTIX及全台全家便利商店

票價：全票450元、學生票430元、特惠票225元

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

展覽 手搖 史努比 新光三越 買一送一 全家便利商店

相關新聞

拍爆「史努比號」！票根別丟 《花生漫畫75周年特展》登陸信義區 不只「4大主題展區」必逛 還有「黃色小鴨史努比」免費拍

史努比粉絲衝了沒？《花生漫畫75周年特展—走進史努比的藝術人生》登陸台北，以「四大主題展區」串聯組成史努比的經典宇宙，...

三麗鷗也穿越？Hello Kitty近距離接觸毛公鼎 限定設計只在這些地方開賣

為了迎接百年院慶，國立故宮博物院與三麗鷗可愛的Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、布丁狗、大耳狗等知名角色合作，以「穿越故宮」作為主題，推出限定款設計2026年的桌曆與週邊，將於8/4開賣，而且只在限定地點販售，想入手得快筆記！

從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

統一集團Dream Plaza承接自2023年底熄燈的誠品信義旗艦店，經過近二年時間籌備，7月23日舉辦內覽會品牌陣容與...

開幕優惠買1送1！ 全台最大「DREAM PLAZA 星巴克」5大吧台+24小時營業 首波入場採線上取號

最大間星巴克來了！ Dream Plaza 台北星巴克典藏店「開幕買一送一」 蜜桃新品登場+玫瑰金BE@RBRICK預購送咖啡

Dream Plaza亮相「星巴克亞洲旗艦店」、「博客來書店」開箱搶先看

信義商圈最新商場Dream Plaza今天舉辦媒體內覽，內部空間正式亮相，從裡到外各樓層有什麼亮點，在7月25日正式開幕...

「誠品動漫祭」經典場面8月起全台串連 滿額送限量豆本造型鑰匙圈

誠品書店全新企劃「2025誠品動漫祭」8月1日起北中南多家店點出擊， 6米高巨人現身誠品書店台中中友店、「壁之巨人」出現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。