「日本神級甜點」只要18元！免飛出國 「北海道焦糖布丁泡芙」台灣吃得到 朝聖「酥脆焦糖殼+爆濃卡士達」限量開賣
北海道最夯「焦糖布丁泡芙」台灣吃得到！免飛日本，甜點名店開賣「北海道焦糖布丁泡芙」，外脆內爆漿，不論是直接吃還是冰過吃都超美味，平均一顆只要18元，一不小心就嗑光整盒。
來自彰化的北海道起司蛋糕專賣店「66 cheesecake」繼唱片行千層酥、彩虹霜淇淋爆紅後，又一新力作「北海道焦糖布丁泡芙」，不用飛出國也能以實惠的百元甜甜價開吃整盒泡芙。
「北海道焦糖布丁泡芙」內餡灌滿以北海道四葉牛奶製成的卡士達醬，外層擁有酥脆焦糖殼，常溫吃超爆漿，口感像奶酪布丁；也可冷凍後品嘗，吃起來像冰淇淋更消暑。建議當天吃完風味最佳，需要冷凍保存、不能冷藏，以免影響口感。
而大家最關心的價格部分，66 cheesecake「北海道焦糖布丁泡芙」10顆180元、30顆540元，每日限量販售，每人限購30顆。彰化總店預計每日10:30出爐，板橋大遠百櫃位出爐時間則為11:00，採現場購買制，不提供預訂。實際出爐情況依販售點現場為準。
66 cheesecake 總店
地址：彰化縣溪湖鎮彰水路二段763巷5號
出爐時間：每日10:30
66 cheesecake 板橋大遠百
地址：新北市板橋區新站路28號B1
出爐時間：每日11:00
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