JOGUMAN迷必住！ 「金普頓大安 x JOGUMAN」限量主題房　5大亮點搶先看 浴袍玩偶+寵物禮+盲蛋統統送

JOGUMAN迷看過來！ 這個夏天，全球人氣IP「JOGUMAN」首度跨足飯店界，海外首發選在台北東區的「金普頓大安聯名主題房」悄悄登場，8/11搶先入住還送超可愛浴袍玩偶、限量大禮包，房間藏驚喜、還能抽盲蛋，根本夢幻級開箱旅宿！

圖／金普頓大安酒店提供

金普頓大安酒店繼2022年推出「黑魂寶可夢主題房」創下3分鐘完售、破千間紀錄後，今年金普頓大安酒店展開首次聯名「JOGUMAN」合作，打造「夏日潮黑謐旅 JOGUMAN Summer Staycation」主題活動。13間主題房從8/11至9/14限時開放，讓旅客從電梯一開門就進入藏滿JOGUMAN宇宙的可愛細節，入住還送獨家限量「JOGUMAN 潮黑房客禮包」與絨毛浴袍玩偶，還有沉浸式藝術走廊、可抽盲蛋周邊、寵物友善設計等超多亮點，JOGUMAN粉絲真的不能錯過！

圖／金普頓大安酒店提供

■ 亮點1：療癒「絨毛浴袍玩偶」、潮黑房客禮包送你帶回家

凡入住專案主題房，即可獲得限定「JOGUMAN 潮黑房客禮包」，內容包含：JOGUMAN絨毛浴袍玩偶、晚安好夢眼罩、雨後天晴遮陽傘、潮黑出走托特袋與拖鞋，以及草食動物俱樂部礦泉水與盥洗組等多樣質感好物，實用度高，吸睛度更破表。！

圖／金普頓大安酒店提供

■ 亮點2：整層變身藝術走廊 超大JOGUMAN充氣公仔迎賓

一進電梯，近3公尺高的超大JOGUMAN充氣公仔立刻現身迎賓，從走廊到牆面畫作，整層樓打造成JOGUMAN藝術展區，冷酷BRACHIO、厭世DIPLO、浪漫TRICERA等角色悉數登場，宛如進入療癒宇宙。

圖／金普頓大安酒店提供

■ 亮點3：房間藏驚喜彩蛋 陪你做夢的BRACHIO

房內也延續JOGUMAN創作風格，從地毯、抱枕、掛畫到專屬房卡與門牌，都細緻藏有角色設定，床邊還有一本《我們是微小的存在》，讀著角色對大人說的心聲，像是「你總是照顧別人，那你呢？」靜靜提醒每個疲憊靈魂，讓旅宿成為心靈充電時光。

圖／金普頓大安酒店提供

圖／金普頓大安酒店提供

■ 亮點4：Check-in即開盲蛋 有機會抽中住宿券、大抱枕

旅客可參加一次「謐旅盲蛋」抽獎活動，每房可轉一次扭蛋，有機會抽到BRACHIO & WOODY大抱枕、JOGUMAN絨毛吊飾、收納包，JOGUMAN及金普頓大安限定周邊，如鐵製吸管、悠遊卡，甚至金普頓大安套房住宿券（市值3萬元）等好禮，人人有獎拼手氣。

圖／金普頓大安酒店提供

■ 亮點5：寵物友善不加價 再推限定玩具加購組

延續金普頓大安一貫的寵物友善特色，毛孩也享受專屬待遇。主題房開放每房最多兩隻毛孩入住且免加價，這回更推出「Bite Me! 咬咬俱樂部」加購組，只要加價800元(原價1,140元)，就能把BRACHIO發聲款＋WOODY玩具，兩款超萌寵物玩具打包回家！

圖／金普頓大安酒店提供

「金普頓大安 x JOGUMAN」限量主題房

．活動期間：2025年8月11日至9月14日

．房價參考：酷享大床陽台房 平日每晚NT$8,800起

．贈品內容：「JOGUMAN 潮黑房客禮包」一組（含絨毛浴袍玩偶、托特袋、拖鞋等）

．地點：台北市大安區仁愛路四段27巷25號

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