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傳統也能超時尚！ 小芭比穿藍染客服 新北客家娃衣設計常設展

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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從傳統到創新，從布匹到時尚，芭比娃娃這回不只是玩具，而是文化的穿搭大使。走進《娃娃看天下》，看看這些穿上客家服的時尚小模特兒，如何讓我們重新愛上文化與設計的結合。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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《娃娃看天下》—客家娃衣創意設計展透過芭比娃娃的高度流行性與國際辨識度，將傳統客家服飾轉化為可愛又吸睛的迷你時尚。設計師們大膽結合花布、藍染、旗袍元素，讓每一件娃衣都成為傳統文化與現代時尚的對話載體。這場展覽不只是設計的展現，更是一次關於「文化可以穿上身」的創意實驗。


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芭比穿客服，玩出潮流新意象

當芭比穿上經典的客家花布長裙，或以藍染打造的高領旗袍造型登場，觀眾無不驚呼「這也太美了吧！」不僅保留斜襟、盤扣、滾邊等傳統元素，更以現代感設計語彙重新演繹服裝輪廓，使整體造型既傳統又摩登，打造出極具時尚感的視覺焦點，也讓客家文化以輕巧可親的方式走入大眾眼前。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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工藝之細，尺寸雖小驚艷依舊

別以為娃娃服就只是玩具的裝飾！縮小至芭比比例的客家娃衣，從織布紋理到縫線細節，都需極高的技術與專注力。設計師們花費大量心力，讓每件迷你服飾都能忠實呈現原尺寸衣服的精緻工藝。特別是藍染系列所展現的簡約質樸之美，更突顯出小中見大的文化價值與設計巧思。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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創意設計展現文化生命力

此次展覽不僅是對傳統服飾的致敬，更是一場活化文化、促進世代連結的重要行動。藉由娃娃這個溝通無礙的媒介，吸引不同年齡層的觀眾，激發對本土文化的好奇與共鳴。《娃娃看天下》讓我們看到：只要方法對了，文化可以被年輕人喜歡，也可以走進日常、走向世界。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【娃娃看天下—客家娃衣創意設計展】

展覽地點：新北市客家文化園區2樓


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>新北重磅色彩特展！三峽藍染x五寮山品牌x青農能量匯聚一堂

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