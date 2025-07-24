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新北賞荷祕境公開！綠葉搖曳粉荷綻放 花開滿池、荷影搖曳

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
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微風拂葉、水光潾潾，新北市客家文化園區的荷花池，在陽光照耀下彷彿成了一幅會呼吸的水上畫作，花迷們千萬別錯過！

位在新北市區的客家文化園區，除了展現多元文化風貌，也藏有一處令人驚喜的自然景觀——後方的荷花池。這片花池面積雖不大，卻足以讓人在綠意與花香中，暫時抽離日常的忙碌與喧囂。走在周圍的步道上，石砌小徑與木圍欄構築起寧靜的步調，讓人彷彿走進城市裡的鄉村小徑。


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荷花盛開 夏意濃濃

盛夏是荷花盛開的季節，整片池水隨著微風蕩漾，綠葉層層堆疊、粉白花朵亭亭玉立，映著天光與倒影，美得讓人忘了時光流逝。不少攝影愛好者也在近日紛紛前來捕捉荷花綻放的最美瞬間，粉紅花瓣、露珠微光，每一幕都是夏日的詩行。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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細賞池中景 臥看荷與蓮

除了荷花，園區的其他池面也能欣賞到多品種的睡蓮。紫、白、粉等不同花色交錯綻放，為池塘增添更多層次與變化。細看之下，還能發現含苞待放的花蕾、成熟結子的蓮蓬，每個階段都展現出獨特之美，適合帶著家人、孩子一同探花識趣。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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文化與自然的完美融合

新北市客家文化園區不僅是一處文化體驗空間，更透過自然景觀的佈局，營造出四季皆宜的放鬆角落。當荷花池在盛夏開放，也讓園區成為更完整的身心療癒場域。無論是散步、攝影、賞景或親子共遊，都能在這裡感受到文化與自然並行的靜謐魅力。


▲圖片來源：IG@dust._journey
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【新北市客家文化園區荷花池】

賞花地點：新北市三峽區隆恩街239號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>2025新北街頭學校再度開課！府中15搖身一變 化身街頭潮基地

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