金山老街隱密的紅磚古厝海味小食堂，「漁夫炸海鮮」超大一盤，小卷會噴汁要注意！

到金山老街別再只吃鴨肉啦！老街巷弄中的海荔食堂如非熟門熟路的饕客，絕對不會發現，復古的紅磚牆、木質的桌椅，樸實又帶有些許文青，由年輕人打理的海荔食堂，走出自己的風格。

外面掛著菜單可供參考，進入前就能先了解品項跟價位。

喜歡這樣懷舊的復古感。

海荔食堂的座位不多，尖峰時段來用餐很容易遇到客滿，就要稍等一下囉。

簡單的海荔食堂的菜單，以海鮮為主，點碗飯配幾道菜，就能吃的開心又美味。

提供白飯還有醬油柴魚飯兩種選擇，大家清一色都選醬油柴魚飯，白飯淋上醬油再撒上翩翩起舞的柴魚片，又香又好吃，一碗30元並不貴。

午魚一夜干是海荔食堂的招牌，烤的超酥脆，吃起來很香，魚肉稍硬，少了魚肉細軟的口感，各有優劣。

推薦海荔食堂必點這道蔥薑爆小卷，一上桌就香氣四溢，薑香味到恰到好處，不會太過又吃得到香氣，小卷好軟嫩，煎的超香，但要小心吃的時候會噴汁，小孩不小心就被噴到臉，痛到哀哀叫。

特別點一道肉類料理給小孩們吃，香料烤雞腿烤到表層酥脆，淋上巴薩米克醋好開胃，底下的生菜用漁夫炸海鮮的沾醬來搭配同樣吃光光。

價格雖高的漁夫炸海鮮，但份量十足，一大盤吃的到鮮蝦、虱目魚跟魷魚，炸得很香且不油膩，搭配泰式酸辣醬以及美奶滋，濕潤甜美超級棒。

大魚大肉也別忘了來盤炒青菜，櫻花蝦炒水蓮廣受在座每個人的好評，連小孩都搶食！水蓮炒的鮮脆，搭配櫻花蝦的鮮香實在好吃。

海荔食堂的食材新鮮、調味到位，份量稍微小了些，想吃的過癮要多叫幾樣，但荷包也相對失血，適合小嚐、食量較小的朋友們，不管如何好吃最重要啦。

所在地址：臺灣新北市金山區福德街8號

營業時間：日 一 二 五 六 11:00-15:30

店家電話：0955-416-788

備註資訊：五六日延長至19:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」