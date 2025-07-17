美式貝果迷衝了！爆紅「DOUBLE O’S 」二店在天母試營運了，人氣必點1次看
美式貝果專賣店「DOUBLE O’S」，繼淡水店大獲好評後，於 7 月 16 日在天母巷弄中正式展開試營運。新據點位於士林區士東路 286 巷，僅提供外帶服務，營業時間為週二至週日 11:00–16:00（售完為止）。店面風格走低調質感，顧客可在開放式貝果製作區觀賞師傅手作過程，感受職人的用心與熱情。天母店延續淡水店每日限量出爐策略，貝果控們可得早起排隊，不容錯過這波新據點開幕潮。
DOUBLE O’S三款人氣抹醬貝果大推薦
天母店主打特色抹醬系列，其中三款人氣口味最受矚目：「香蔥培根奶油乳酪」以濃郁奶香結合培根的鹹香與香蔥清爽；「草莓奶油餅乾醬」將酸甜草莓果醬與鬆脆餅乾碎融合，口感層次豐富；「酒漬蘭姆葡萄抹醬」則以微醺的蘭姆香點綴葡萄自然甜味，柔滑且風味深厚。這三款搭配當日新鮮貝果，絕對是外帶餐桌的亮點選擇。此外，店內也提供多款鹹味三明治系列，可搭配燻鮭魚、火腿乳酪等餡料，滿足不同口味需求。
DOUBLE O’S二店貝果試營運亮點
天母店試營運期間，強調外帶、限量、職人手作的三大特色，每日製作數量有限，建議貝果愛好者提早造訪才能嚐到最齊全口味。試營運期間沒有內用服務，純以外帶模式上架，期待與淡水店類似掀起排隊熱潮。北部朋友把握這段短暫熱度，親臨士東路巷弄探訪，除了帶走人氣抹醬三連發，也能感受天母新據點帶來的清新氛圍。在貝果控間迅速累積話題後，二店開幕勢必吸引更多關注。
DOUBLE O’S BAGELS CAFE
天母店：台北市士林區士東路286巷3弄4號
淡水店：新北市淡水區新民街180巷7弄43號
營業時間：週二至週日 11:00–16:00（售完為止），週一公休。
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