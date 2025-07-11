「COFFEE ANDJOHN」6款生乳包快閃中和環球限量開賣了！周邊商品短T必收

人氣插畫角色「JOHN」將於7月2日至8月31日，首度在新北中和環球購物中心舉辦「COFFEE AND JOHN® SKAT TOUR 2025」快閃店，主打新品「JOHN乳包」隆重登場。這款外型吸睛、口感蓬鬆的生乳包（Maritozzo），選用北海道特級麵粉製作，內餡厚實奶香濃郁，並推出六款創意口味：卡士達、巧克力、開心果、野莓、鐵觀音與馬鈴薯，每日限量供應，售完為止。

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

此次快閃更邀請台中咖啡名店 HAUSINC CAFÉ 聯名，推出期間限定飲品「荔枝氣泡冰美式」，以清爽荔枝香氣結合濃郁咖啡風味，成為最適合搭配「JOHN乳包」的最佳飲品組合。不論是視覺還是味覺，都滿足甜點控與咖啡迷的期待。

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

除了美食亮點，現場同步販售由插畫家柴田昌達特別繪製的「JOHN乳包」主題短T、貼紙組與軟膠零錢包等週邊商品。即日起快閃店與線上商店同步開賣，吸引JOHN粉絲與潮流愛好者搶購收藏。

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

圖／取自COFFEE AND JOHN臉書粉絲團

「COFFEE AND JOHN®」由日本插畫家柴田昌達創作，以熱愛滑板、HIP HOP 的紐約街頭青年JOHN為主角，結合咖啡、音樂與街頭文化元素打造跨界品牌。快閃店地址位於中和環球購物中心1F，營業時間為每日11:00至22:00，最後點餐時間為21:30。

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