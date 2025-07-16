50嵐再掀飲品話題！全新推出的「麵茶紅茶拿鐵」北部門市試賣中

50嵐再掀飲品話題，全新推出的「麵茶拿鐵」近日在北部門市試賣，以濃郁麵茶香氣融合醇厚奶香，打造復古與現代交融的手搖飲品。此款飲品選用傳統炒焙穀粉調製，入口綿滑順口，散發濃濃穀物香與焙炒氣息，彷彿喚起記憶中的熟悉滋味。

圖／UDN特約作者萊點特別 攝影

UDN小編親自到訪北部的門市詢問，「麵茶紅茶拿鐵」目前於北部門市全面試賣，大杯單杯售價80元、中杯則為65元。開賣後吸引不少民眾專程前往購買。飲品外觀呈現麥芽色澤，帶有細緻粉感，融合牛奶後口感圓潤醇厚，具備豐富的層次感，喝起來不膩口，推薦可點無糖，完全可以喝到麵茶本身的香味。

圖／UDN特約作者萊點特別 攝影

麵茶作為台灣傳統飲品，過去多見於早餐或點心時段，如今結合手搖飲形式再度回歸市場。此次50嵐以創新手法重新詮釋古早風味，賦予經典飲品全新樣貌。產品設計上兼具懷舊氛圍與現代視覺感，搭配滑順比例調製，展現品牌對地方風味的關注與創新實驗精神。

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