快筆記！「不二糕餅」中秋蛋黃酥8／4開放預購　限量登記8大規則快看

快筆記！距離中秋節還有兩個多月，但被網友封為「蛋黃酥界人氣王」的台中「不二糕餅」，已搶先公告2025年中秋節的個人預購時程，將於8月4日、5日、7日、8日共4天早上10點準時開放限量預訂！熱銷程度年年爆表，想入手的民眾可得提前卡位、做好準備。

圖／翻攝不二糕餅臉書

不二糕餅蛋黃酥，每年都掀起搶購熱潮，近日在臉書公告中指出，今年依舊採「不二糕餅購物官網」限定下單，無論是門市自取還是宅配出貨皆需透過網站進行預訂。每日訂單一旦額滿就會關閉，提醒餅粉們先完成註冊及登入，避免當天系統壅塞搶不到。中秋檔期最後出貨日為9月30日，而10月1日至10月18日將全面暫停宅配服務，想送禮或自用的消費者，建議提早安排。

價格與品項一次看！今年中秋預購商品包含：蛋黃酥(6入)380元、蛋黃酥(12入)760元、大月綜(蛋黃酥6入＋檸月酥6入)700元、品牌紙袋另售：大袋10元、小袋5元。

預訂蛋黃酥時需留意以下重要規定，八大預訂須知：

．限「不二糕餅購物官網」訂購，門市自取或宅配皆適用，每日訂單額滿即結束預購。

．可自取及宅配出貨的日期，請詳見下方中秋個人預訂小月曆。

．宅配出貨最後日為9/30，10/1～10/18暫停配送。

．訂購需事先註冊「不二糕餅 購物官網」並登入會員帳號以利訂購。

．宅配運費另計，詳見購物官網運費計算表。

．預訂需全額付款，下訂後不接受改單或取消。

．若虛擬帳號未於+3日內匯款、或信用卡未立即刷卡付款成功，訂單將自動取消，恕不另行通知。

．不二糕餅 官網連結：https://shop.oneonlybakery.com/

圖／翻攝不二糕餅臉書

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