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「ABV餐飲集團」歡慶10週年推「巨無霸80公分燉飯」！全台14家餐酒館推限時最高73折、啤酒買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ABV加勒比海餐酒館提供
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為了迎來創立十週年，ABV餐飲集團宣布即日起至7月31日推出「十週年歡慶月」活動，集團旗下14家餐酒館聯合祭出限定優惠，包括生日折扣、LINE好友專屬券與多重抽獎。ABV自2015年創立以來，以「餐搭精釀」為核心精神，成功拓展至南洋、美式、地中海、日式等多元料理，成為台灣精釀餐酒的代表品牌。

圖／ABV加勒比海餐酒館提供
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壽星享美食優惠折扣　每日轉盤抽好康

活動期間，整月壽星加入ABV官方LINE帳號亦可獲得9折折扣。同時，凡身分證含「7」與「3」者，至現場用餐即贈精釀啤酒一瓶。此外，消費者每日用餐結帳還可參加「幸運轉盤」活動，最高可抽中全單73折、精釀啤酒買一送一、現金抵用券等獎項，讓每一次聚餐都增添驚喜。

圖／ABV加勒比海餐酒館提供
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LINE好友四重送　推出10週年巨無霸餐點

為回饋LINE好友，ABV推出「好友圈四重送」，包括首次加好友送8張優惠券、每月5日好友日神秘券、推薦好友雙方各得100元抵用券，以及不定期快閃優惠。同時，全品牌同步推出「十週年限定大份料理」，如南洋館「火山排骨」、美式館「整隻烤火雞」、地中海館「80公分海鮮燉飯」等，每道皆需提前7日預訂，適合多人聚餐共享。

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