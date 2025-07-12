「ABV餐飲集團」歡慶10週年推「巨無霸80公分燉飯」！全台14家餐酒館推限時最高73折、啤酒買1送1

為了迎來創立十週年，ABV餐飲集團宣布即日起至7月31日推出「十週年歡慶月」活動，集團旗下14家餐酒館聯合祭出限定優惠，包括生日折扣、LINE好友專屬券與多重抽獎。ABV自2015年創立以來，以「餐搭精釀」為核心精神，成功拓展至南洋、美式、地中海、日式等多元料理，成為台灣精釀餐酒的代表品牌。

2025-07-12 15:31