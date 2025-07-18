這條北海岸行程太療癒！ 「萬金石」著名景點 邊吹海風邊挖祕境

【FunTime小編群】萬里、金山、石門，幾乎囊括了北海岸的著名景點，週末來一趟北海岸小旅行剛剛好～但是景點那麼多，路線要怎麼規劃呢？不用擔心，FunTime小編為大家整理了萬金石的著名景點以及旅遊路線，不管是想要一日遊還是二日遊，想要大吃特吃，還是想要欣賞美景、拍美照，都趕緊看下去就對啦！想知道更多台北、新北旅遊資訊，台北旅遊全攻略就是你的好幫手～

萬金石二日遊路線

第一天路線

萬里海水浴場 → 龜吼漁港（午餐）→ 野柳 → 一線天 → 神秘海岸步道 → 金山老街（晚餐）→ 金山住宿

第二天路線

老梅綠石槽 → 富基漁港（午餐）→ 米詩堤極北藍點 → 白沙灣海水浴場

交通方式

開車

自駕開車不論從哪個方向前往，都可以先開上國道三號往基隆方向，並在基金出口下交流道後左轉進入北部濱海公路，就能抵達行程的第一站「萬里海水浴場」。

機車

騎機車以從台北出發為例，可以往汐止的方向行駛，抵達汐止時可走台5線，並且沿著台5線前往七堵方向前進，抵達七堵工建路時便可左轉進入台2線前往北部濱海公路。

包車

如果多人出遊其實也可以考慮包車玩北海岸！以5人座包車8小時來說，通常落在3千初頭，彈性安排行程又可以輕鬆出遊，不用像併車還要跟其他不認識的併團趕行程，超方便！

萬里景點推薦

萬里海水浴場

萬里海水浴場。 圖／IG, laisheng0706

萬里海水浴場的知名度比起周邊其他海灘低了許多，因此FunTime小編以此做為二日遊的第一站，若從台北出發走國道三號不用半小時就能抵達，蔚藍的海洋加上純白的沙灘，重點是沒有人山人海的擁擠感，用最chill的心情為整趟旅程做美好的開始。

地址：新北市萬里區基金公路

開放時間：全天開放

龜吼漁港

龜吼漁港。 圖／IG, as020788

早上在海邊玩完後，就可以到附近的龜吼漁港來吃海產啦，龜吼漁港是北海岸一個純樸的小漁村，這裡每年的9～11月就是品嘗「萬里蟹」的勝地了！龜吼漁港也為了讓大家來品嘗萬里蟹的時候能夠有好的體驗，將原有的攤商重新規劃整合後成立「漁夫市集」，在這裡你可以品嘗到最新鮮的萬里蟹及其他海產。

地址：新北市萬里區漁澳路85-3號

開放時間：24小時，實際以各店家公告為準

龜吼漁港美食-萬里蟹

龜吼漁港美食-萬里蟹。 圖／IG, viviemyang

來這裡FunTime小編最推薦的就是經典菜色「清蒸萬里蟹」。不加任何調味料，把大海的鮮味全留在蟹肉中，是簡單清蒸就能嚐到的極品滋味！

野柳地質公園

野柳地質公園。 圖／IG, sillyphototaker_hk

在漁夫市集吃飽飽後，就該去附近的知名景點「野柳地質公園」走走拉～這裡可以說是北海岸最負國際盛名的景點了，因為長年的海風侵蝕，有著獨特的海蝕地形以及各種奇形怪狀的蕈狀岩，最知名的蕈狀岩就是國小課本中一定會看到的女王頭，當然還有許多像是冰淇淋石、蜂窩石、薑石、燭台石等等必賞海蝕奇觀，都是來到野柳不可錯過的美景呦

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

開放時間：08:00-17:00（夏季營業至18:00）

【附近住宿推薦】薆悅酒店-野柳渡假館

薆悅酒店-野柳渡假館。 圖／agoda

1.走路就可到野柳地質公園及野柳海洋世界

2.近400坪超大遊戲室

3.評分8.7(Agoda)

金山景點推薦

金山溫泉

金山溫泉。 圖／IG, hao01.05

來到金山除了金山老街，金山溫泉也是不少人會來朝聖的地方！金山溫泉是全台灣最北的溫泉，能夠一邊泡湯、一邊賞海景的溫泉可不常見～因為地理位置特殊，所以泉質非常多元，有中性碳酸泉、酸性硫磺泉、鹼性硫磺泉、白磺溫泉等。天氣變冷了超適合來北海岸玩順便泡溫泉啊！

地址：新北市金山區

開放時間：實際以各店家公告為準

神秘海岸步道＆一線天

神秘海岸步道＆一線天。 圖／IG, jenallylala

神秘海岸是金山一處秘境景點，那絕美海岸景致隱身在巨岩背後，如果沒有親自往深處走的話很難發現，我想這應該就是神秘海岸名稱的由來吧。神秘海岸全長約1公里，起點位在水尾漁港旁一座巨岩中的小石洞，走入石洞中就能夠看見絕美的一線天礁岩。（推薦給你：北海岸必去八大景點）

地址：新北市金山區水尾漁港底

開放時間：24小時

延伸閱讀>>不只金山老街好好逛！金山、萬里、石門景點、行程安排懶人包

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