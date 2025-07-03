暑假尋「玩」之旅！ 「玩具總動員」現身台北大稻埕 打卡扮裝拍照抽限量禮

經典動畫「玩具總動員」已經30歲啦！！迪士尼與台北市政府觀傳局合作，在大稻埕歷史文化街區，為邁入「而立之年」的「玩具總動員」舉辦「復古玩具店」期間限定活動與商店，有打卡場景、街道巷弄中有彩蛋，扮裝拍照還能抽限定好禮，一連串的活動剛好讓放暑假的大小朋友們來挑戰，一起來看看～

圖／邁思娛樂 提供

打卡四大場景、蒐集街頭彩蛋，扮裝拍照還有機會抽中限定好禮！

走進，從迪化街南京西路側入口開始，可以先看到3米高的熊抱哥，接著是高達6米的三眼怪在紅磚牆上歡迎大家，廣場中央還有另一座大型熊抱哥氣球偶；在人氣霞海城隍廟附近的是「玩具總動員」中的情侶檔胡迪及寶貝，還有巴斯光年與翠絲向遊客打招呼，這些場景和角色可別錯過。

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打卡場景、拍照拍得心滿意足之後，也別忘了進去期間限定的商店逛逛，「玩具總動員」首次融入滿滿「台味」，超過百樣為了活動設計的周邊商品，有台味「環保袋」茄芷袋、復古瓶蓋吊飾，展現了中西碰撞的新創意，一定要把它們都帶走！

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還有還有，主辦單位更設計了一連串互動活動，像闖關遊戲一樣，能得到限量貼紙和紀念明信片，下面的活動方法可要快點筆記。

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迪士尼「歡迎光臨！大稻埕復古玩具店」活動懶人包

活動時間：7/1～8/28

活動地點：台北大稻埕迪化街商圈

主辦單位：台灣華特迪士尼

共同合辦：台北市政府觀光傳播局

圖／邁思娛樂 提供

1. 在你的裝扮中增添《玩具總動員》元素、或扮裝成角色，並與本次活動拍照裝置合影。

2. 將照片上傳Instagram，設定為公開貼文，並於照片上tag @DisneyStyle.Tw。

3. 貼文中請hashtag：#玩總30大稻埕，並追蹤Instagram帳號 @DisneyStyle.Tw。

活動獎品：

野獸國 玩具總動員 三眼怪麻將組(1名)

野獸國 玩具總動員 大型儲金公仔 巴斯光年款(1名)

野獸國 玩具總動員系列 小型搪膠儲金公仔 三眼怪款(1名)

大稻埕迪化商圈禮品組合(10名)

預計9月20日前於DisneyStyle.Tw粉絲頁公告得獎名單。

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「玩具總動員30週年」限量貼紙兌換活動

活動時間：7/1～8/28

活動方式：

追蹤@DisneyStyle.Tw Instagram官方帳號，可隨機獲得1款(共4款)；追蹤後可領取「復古玩具地圖」，並完成地圖上集章活動，即可一次獲得全套4款貼紙。

地圖領取及貼紙兌換處：大稻埕遊客中心

圖／邁思娛樂 提供

「玩具總動員30週年」限量大稻埕紀念明信片兌換活動

活動時間：7/1～8/28

活動方式：

1. 至大稻埕遊客中心領取「復古玩具地圖」，憑地圖至特約店家消費可享優惠，消費後可獲得「已兌換」戳章。

2. 憑地圖消費「已兌換」戳章於「玩具總動員30週年期間限定店」拍照打卡（永樂市場1號門前，使用FB/IG/Threads 任一社群）、標註 #玩總30大稻埕 #野獸國永遠的玩伴，即可於期間限定店兌換限量明信片。每日限量，總數500份，送完為止。

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