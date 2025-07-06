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西門町好吃的包子店！包入整條地瓜超豪邁，偽裝成蛋黃酥的包子超可愛

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

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逛西門町的時候意外發現的包子店，包子M老麵手工饅頭目前在永和和西門町各有一間店鋪，包子M老麵手工饅頭 西門店交通便利，對雙北民眾來說選購方便，來逛街順便買包子，剛剛好。

包子M老麵手工饅頭 西門店的包子、饅頭種類超級多，幾乎樣樣都很想買！不管甜的鹹的全都有，買十顆還送一顆，很划算。店內空間比較小，人一多就顯得比較壅擠，如果店內有人建議可以等一下再入內。

綜合小饅頭有12種口味隨機。

牆上有一些包子的照片。

包子M老麵手工饅頭的價格表。

除了冷包子外也有熱騰騰的包子可以馬上買馬上吃。

鹹口味是我們家的愛，所以肉包是幾乎每次去包子店都會買的口味，包子M老麵手工饅頭的肉包有分鮮肉包以及蛋黃鮮肉包，差別在有沒有包蛋黃。

老麵發酵的麵皮有Q度，不是軟趴趴沒口感的包子皮，鮮肉包的肉餡偏瘦不油膩，醬油的鹹度剛剛好，微微的胡椒香很適中。

蛋黃鮮肉包的蛋黃超大一顆，因為肉餡比較不油所以加上蛋黃稍微乾口了一點，但也讓整體吃起來的風味更豐富更有層次，和鮮肉包相比各有特色。

偽裝成蛋黃酥的包子，超可愛超逼真，改吃蛋黃酥包子熱量更低還有飽足感！跟蛋黃酥月餅一樣，內餡包的是紅豆跟蛋黃，紅豆餡不甜膩，搭配上鹹香的蛋黃，除了外皮不是酥脆感外，真的很有吃蛋黃酥的錯覺，好拍又好吃。

口味很特別的伯爵白玉，外皮的伯爵香氣很足，內裡軟Q的麻糬也給的不手軟，還蠻喜歡的口味。

芋頭控必買的芋頭捲，捲入滿滿的芋頭絲還有大塊的乳酪，用料完全不手軟，芋頭香氣自然樸實，乳酪增添了些許奶香味，整體不甜膩很耐吃。

包子M老麵手工饅頭的地瓜捲很浮誇，包入整條地瓜，拿起來沉甸甸的很有重量；地瓜很綿密，只不過飽足感太大，吃完一顆有夠飽。

當天買的包子都蠻滿意的，口感跟品質對得起它的價格，早餐蒸幾顆包子饅頭享用就是方便，包子M老麵手工饅頭口味多，每天吃也不膩，等家裡吃完之後會再來選購。

包子M老麵手工饅頭 西門店

所在地址：臺灣台北市萬華區西寧南路63號

營業時間：一 二 三 四 五 六 07:00-21:00

店家電話：02-2388-6657

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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