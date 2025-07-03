士林劍潭站「小宅門渡」老宅咖啡廳 手作甜點下午茶、絕美日式庭園超享受

阿一一之食意旅遊／ 文、圖／阿一一

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊

想忙裡偷閒來士林是不錯的好選擇，可以來劍潭站的北藝中心看表演，周邊也有很多特色咖啡廳，像設計風的ACME｜Cafe Bar & Restaurant，品嚐道地抹茶的Aki matcha bar，還有人氣暖暖甜點的新分店，絕美的老宅日式庭園風，啜飲香醇咖啡和精緻手作蛋糕，此刻我在～小宅門渡。

劍潭站下午茶 小宅門渡怎麼去？

小宅門渡是知名基隆暖暖咖啡廳小宅門的分店，低調藏在士林承德橋下方的老公寓一樓，想吃可以坐捷運到劍潭站，慢慢散步過來約12分鐘，上次吃過很喜歡的日式抹茶餐廳Aki matcha bar，如果時間夠、肚量夠可以一起攻略。

台北老宅咖啡廳 日式庭園造景偽出國去

小宅門渡位置真的滿裡面的，外面又沒有招牌，如果不是看過介紹真的不知道這裡有這麼美的咖啡廳，餐廳由老宅所打造，外面騎樓規劃氣氛超棒的日式庭園座位，裝飾了滿滿綠意、假山等造景，讓你不用出國一秒到日本。

這裡沒電話，不開放訂位，因座位數不算多，如果假日建議早點來比較不用久候，餐廳裡氣氛也非常棒，特色保留老宅中裸露的牆面，牆上有美美的藝術作品，讓你一進門心情就瞬間放鬆了起來。

小宅門渡菜單menu

小宅門渡主打飲料和手作甜點，無鹹食正餐，每人低消是一杯飲料，用餐時間為90分鐘，只收現金，不收服務費，飲料想喝單品咖啡、創意特調、好茶或美美氣泡飲都沒問題，飲料若喝完也有提供開水，甜點皆為店家自製，每季供應的口味不同，假日來還有機會吃到隱藏版甜點～

士林甜點店 細細品嚐美味手作蛋糕、創意特調

因為飲料都由老闆一人調製，所以點餐後請耐心等候，等餐點上桌後你會發現等待是值得的，飲料和甜點擺盤都非常用心，如果點熱咖啡還有美美拉花，宛如藝術品一般，超美的～

黑金茂谷柑/仙奶

飲料我點了特調黑金茂谷柑和熱仙奶，仙奶就是仙草奶茶，細緻奶泡下是清新仙草與奶香的交織，帶點微甜喝起來很舒服。黑金茂谷柑融入香醇的濃縮咖啡、茂谷柑果汁和鮮奶油，喝得到茂谷柑的酸甜、咖啡的苦香和奶油的滑順，喝起來意外的搭，讓人不自覺的細細啜飲，每一口都覺得好驚喜！

檸檬卡魯瓦

除了飲料有特色，甜點也都超美的，每道都會細心裝飾香草或花瓣，檸檬卡魯瓦一開始聽名字以為是類似檸檬塔的甜點，沒想到一上桌的可愛造型令人眼睛一亮，上層是提拉米蘇的綿密馬茲卡彭幕斯，下層是夠酸的檸檬蛋糕，交織的咖啡香和清新果香，吃起來很濕潤而且風味多層次，好好吃阿～

沙河巧克力

第二道點了巧克力口味，由生巧克力和巧克力蛋糕層層堆疊，吃起來口感相當紮實，蛋糕入口隨著溫度慢慢融化，散發出迷人的濃郁可可苦香，吃得出巧克力下的夠重，甜度不高，不愛吃太甜的一一媽很喜歡。

士林咖啡廳推薦 小宅門渡好吃嗎？

上次吃完Aki matcha bar後就一直很想來，實際到訪真的跟想像中的一樣棒，氣氛超棒的老宅和日式庭園，有驚喜又好喝的特調咖啡和用料實在的精緻手作蛋糕，快樂的90分鐘咻一下就過去了，下次有機會還要再來，希望能吃到抹茶蛋糕！

小宅門 渡

地址：台北市士林區通河街104號

營業時間：13:00–21:00

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

咖啡廳 巧克力 抹茶 捷運美食 甜點 蛋糕

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

士林劍潭站「小宅門渡」老宅咖啡廳 手作甜點下午茶、絕美日式庭園超享受

udn走跳美食／阿一一之食意旅遊 想忙裡偷閒來士林是不錯的好選擇，可以來劍潭站的北藝中心看表演，周邊也有很多特色咖啡廳，像設計風的ACME｜Cafe Bar & Restaurant，品嚐道地抹

好吃到讓人想轉圈圈！板橋全新進化版「熟成咖哩鮮奶砂鍋煲」，搭配Q彈醋溜麵超驚豔

udn走跳美食／老錢的老巢 今天要分享給各位的這間「94 咖哩孃」⋯⋯如果是從幾年前就有在關注我部落格或臉書粉專的朋友可能會覺得店名很眼熟，沒有錯！它就是那間從萬華的青年店發跡、主打熟成香

三峽「大板根」療癒升級　2025全新觀景溫泉套房，舒享森の美人湯

新北市三峽「大板根森林溫泉酒店」坐擁全台唯一僅存的低海拔原生亞熱帶雨林、雨林深井溫泉美人湯、雨林擬真版侏儸紀「大板根恐龍世界」，獨家打造豐富多元的國際級森林野趣度假設施。

一秒到台南！在台北實現牛肉湯自由　「赤身牛、香辣牛腱」涮到停不下來

udn走跳美食／阿東的東食西遊 Vida Cómoda 東媽生日快樂之直接在台北實現牛肉湯自由，採用台南當天新鮮直送溫體牛肉，現切現燙，輕涮3秒就能呈現最鮮美口感。 湯頭選用牛骨、番茄、玉

台北必喝「芋頭鮮奶」推薦，天然濃郁系芋泥飲品霸主！

udn走跳美食／兔貝比的菲比尋嚐 在手搖飲百家爭鳴的台北市，《小巷小象手作坊》用一杯芋頭鮮奶殺出重圍，不是浮誇，不是噱頭，而是實實在在「吃得到芋泥」的那種濃、純、香，這杯芋頭牛奶，直接打進我心中芋泥

萬里隱藏版涼麵！藏身小漁村好多人推薦，綜合涼麵附泡菜

udn走跳美食／艾瑪 藏在萬里小村透天厝！這間在地人《頂寮紅棗嬸涼麵》，走的是家庭式經營，沒有提供室內座位，大家還是願意在庭院大樹遮陽棚下吃涼麵，招牌綜合涼麵附小盒泡菜，涼麵醬： 辣油、麻醬與蒜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。