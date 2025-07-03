士林劍潭站「小宅門渡」老宅咖啡廳 手作甜點下午茶、絕美日式庭園超享受

想忙裡偷閒來士林是不錯的好選擇，可以來劍潭站的北藝中心看表演，周邊也有很多特色咖啡廳，像設計風的ACME｜Cafe Bar & Restaurant，品嚐道地抹茶的Aki matcha bar，還有人氣暖暖甜點的新分店，絕美的老宅日式庭園風，啜飲香醇咖啡和精緻手作蛋糕，此刻我在～小宅門渡。

劍潭站下午茶 小宅門渡怎麼去？

小宅門渡是知名基隆暖暖咖啡廳小宅門的分店，低調藏在士林承德橋下方的老公寓一樓，想吃可以坐捷運到劍潭站，慢慢散步過來約12分鐘，上次吃過很喜歡的日式抹茶餐廳Aki matcha bar，如果時間夠、肚量夠可以一起攻略。

台北老宅咖啡廳 日式庭園造景偽出國去

小宅門渡位置真的滿裡面的，外面又沒有招牌，如果不是看過介紹真的不知道這裡有這麼美的咖啡廳，餐廳由老宅所打造，外面騎樓規劃氣氛超棒的日式庭園座位，裝飾了滿滿綠意、假山等造景，讓你不用出國一秒到日本。

這裡沒電話，不開放訂位，因座位數不算多，如果假日建議早點來比較不用久候，餐廳裡氣氛也非常棒，特色保留老宅中裸露的牆面，牆上有美美的藝術作品，讓你一進門心情就瞬間放鬆了起來。

小宅門渡菜單menu

小宅門渡主打飲料和手作甜點，無鹹食正餐，每人低消是一杯飲料，用餐時間為90分鐘，只收現金，不收服務費，飲料想喝單品咖啡、創意特調、好茶或美美氣泡飲都沒問題，飲料若喝完也有提供開水，甜點皆為店家自製，每季供應的口味不同，假日來還有機會吃到隱藏版甜點～

士林甜點店 細細品嚐美味手作蛋糕、創意特調

因為飲料都由老闆一人調製，所以點餐後請耐心等候，等餐點上桌後你會發現等待是值得的，飲料和甜點擺盤都非常用心，如果點熱咖啡還有美美拉花，宛如藝術品一般，超美的～

黑金茂谷柑/仙奶

飲料我點了特調黑金茂谷柑和熱仙奶，仙奶就是仙草奶茶，細緻奶泡下是清新仙草與奶香的交織，帶點微甜喝起來很舒服。黑金茂谷柑融入香醇的濃縮咖啡、茂谷柑果汁和鮮奶油，喝得到茂谷柑的酸甜、咖啡的苦香和奶油的滑順，喝起來意外的搭，讓人不自覺的細細啜飲，每一口都覺得好驚喜！

檸檬卡魯瓦

除了飲料有特色，甜點也都超美的，每道都會細心裝飾香草或花瓣，檸檬卡魯瓦一開始聽名字以為是類似檸檬塔的甜點，沒想到一上桌的可愛造型令人眼睛一亮，上層是提拉米蘇的綿密馬茲卡彭幕斯，下層是夠酸的檸檬蛋糕，交織的咖啡香和清新果香，吃起來很濕潤而且風味多層次，好好吃阿～

沙河巧克力

第二道點了巧克力口味，由生巧克力和巧克力蛋糕層層堆疊，吃起來口感相當紮實，蛋糕入口隨著溫度慢慢融化，散發出迷人的濃郁可可苦香，吃得出巧克力下的夠重，甜度不高，不愛吃太甜的一一媽很喜歡。

士林咖啡廳推薦 小宅門渡好吃嗎？

上次吃完Aki matcha bar後就一直很想來，實際到訪真的跟想像中的一樣棒，氣氛超棒的老宅和日式庭園，有驚喜又好喝的特調咖啡和用料實在的精緻手作蛋糕，快樂的90分鐘咻一下就過去了，下次有機會還要再來，希望能吃到抹茶蛋糕！

地址：台北市士林區通河街104號

營業時間：13:00–21:00

文章來源：阿一一之食意旅遊 FB：阿一一之食意旅遊

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