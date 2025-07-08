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新莊超人氣燒臘便當！最厲害的竟是「炸雞腿飯」 幾乎每個人都會點

兔貝比的菲比尋嚐／ 文、圖／兔貝比的菲比尋嚐

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新鴨庄燒臘便當是新莊化成路上超人氣的排隊名店，創立於民國77年，也算是老店了！自從到新莊發掘便當店，才發現新莊的燒臘店真的有夠多的吔！雖然一樣燒臘店，但是各有各的擁護者！而這家新鴨庄燒臘便當店，但他們家其實最厲害的是炸雞腿飯，幾乎上門的客人都會點，所以是要說被燒臘耽誤的雞腿飯嗎？笑））））

新鴨庄燒臘便當 位置

新鴨庄燒臘便當位在新莊化成路上，因為位於工業區的關係，這條路上小吃美食林立，每到用餐時段新鴨庄就會開始人潮湧現，所以一定要提早來排隊，才不會等太久！

新鴨庄燒臘便當

  • 地址：新北市新莊區化成路406號

  • 營業時間：08:00-14:00-16:00-19:30 週日公休

  • 電話：02 29947609

11點多抵達，已經一堆人在排隊了！不過店內人手夠多，沒有等候太久～

新鴨庄燒臘便當 用餐環境

看著櫥窗裡油油亮的烤鴨、油雞、叉燒、燒肉，令人垂涎欲滴，食指大動呀！

傳說中必點的炸雞腿，一字排開很壯觀！金黃酥脆的模樣，有夠迷人的～

聽說店內有重新裝潢過，整潔明亮給人印象很加分～

看這一袋袋外送的便當，就知道人氣有多夯了！

一大鍋熱湯免費供應，今天是味噌豆腐湯。

新鴨庄燒臘便當 價格

新鴨庄品項和一般燒臘店都差不多，價格落在百元左右，說貴不貴屬中等價位，雖然是燒臘店，但網友都大推雞腿飯，說什麼也要點來吃吃看！

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

新鴨庄燒臘便當 餐點品嚐

叉鴨飯

便當配菜是不能選擇，依店家的當天配菜為主，我自己比較挑食就比較麻煩，像筍丁我就不是很愛，吃起來有點偏油，另外2樣菜就比較清爽，白飯煮得不錯，軟Q軟Q口感適中，不會太軟爛或太硬。

鴨肉燒烤的鴨皮很香，油嫩油嫩的，肉質也很好入口不會很韌，是我喜歡的口感～下次可以來點個鴨腿飯，吃起來就更過癮！

叉燒肉質香軟不硬，油脂也挺剛好，調味也不會過鹹，帶點微甜，還算不錯！

雞腿飯

新鴨庄的雞腿飯，雞腿挺大隻的，是先醃後炸，麵衣不是很厚那種，外皮薄香脆咬起來咔滋咔滋，肉質柔嫩多汁，雖然已經被壓扁，還是吃得出厚實感，很飽足～調味帶點甜，雖然是炸的，但吃起來並不會過於油膩，難怪大家都推薦必點，真的很不錯，值得一試！

新鴨庄燒臘便當

地址：新北市新莊區化成路406號

營業時間：08:00-14:00-16:00-19:30 週日公休

電話：02 29947609

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

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