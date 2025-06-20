《航海王》捷運主題列車與樂園登場！5公尺「大型打卡裝置」喬巴必拍，還有無人機煙火7月亮相

航海王迷注意！今夏最火熱的主題活動即將登場。《航海王 ONE PIECE》與臺北市立兒童新樂園攜手合作，從7月起至10月，以「未來島篇」為主軸，打造限定沉浸式冒險樂園。不僅有5公尺高的魯夫與喬巴氣偶、大型打卡裝置與主題集章活動，還規劃氣墊遊樂區，打造老少咸宜的夏日冒險派對，適合全家大小一同參與。

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

為配合活動，台北捷運推出「航海王主題列車」，即日起於板南線驚喜亮相，讓粉絲在通勤途中也能感受熱血航海氛圍。主題列車搭配「臺北捷運GO」APP追蹤功能，讓民眾輕鬆掌握列車動態。除此之外，三場結合無人機與煙火的特別演出也將在7月1日、8月28日與10月12日晚上7點半盛大施放，為整個活動增添震撼視覺亮點。

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

此次活動門票於KKday獨家販售，早鳥優惠只到6月27日，購買套票還有機會獲得限定喬巴存錢筒與隱藏版徽章等周邊好禮。組合套票「一日樂FUN券」更可暢玩全園、享快速通關，還能加購高鐵票享七折起優惠。錯過這場夢幻航海冒險，可就要再等一年！

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

圖／取自ONE PIECE 歡樂派對嘉年華臉書粉絲團

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