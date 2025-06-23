快訊

繁星錄取台大醫！學霸少女學檔「科展作品爆抄襲」 科教館：撤銷獲獎資格

韓女團成員遭羞辱趕人 「阿家生蠔」還原始末：不受尊重才沒有好臉色

以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國 祭強力且針對性軍事行動

碧潭水舞迎全新篇章 煙火齊放轉動「騎激」光芒

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「2025碧潭水舞」不只水舞精彩，更結合雷射光雕展演，交織層次豐富視覺饗宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「2025碧潭水舞」不只水舞精彩，更結合雷射光雕展演，交織層次豐富視覺饗宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「2025碧潭水舞」已於06/16正式換上全新主題《光影一日》與《日常適所》，從動感節奏轉為光影交織的柔美篇章。今年水舞首創「水火同源」演出，結合火焰特效與多層次水舞同步演出，透過高溫火焰與清涼水舞的強烈對比，打造前所未有的視覺震撼，成為今夏碧潭不容錯過的亮點。

▲「2025碧潭水舞」精彩升級，全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「2025碧潭水舞」精彩升級，全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

《光影一日》以一日晨昏光影變化為主軸，運用水型、燈光與霧化效果層層堆疊，展現詩意日常風景，雷射光雕投影新店吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，細緻演繹新店生活樣貌。

《日常適所》則展現日常幸福感，透過同心圓漣漪、點狀跳水及暖氣球般水型，搭配爵士音樂與緩升節奏，傳遞溫暖滿足的生活氛圍。

▲「2025碧潭水舞」煙火秀倒數，璀璨煙火搭配水舞演出，把握時間前來觀賞（攝影師：林樹木拍攝）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲「2025碧潭水舞」煙火秀倒數，璀璨煙火搭配水舞演出，把握時間前來觀賞（攝影師：林樹木拍攝）。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

水舞展演至07/06止，每日晚間18:30-21:00，每半小時輪番演出，帶來水火交織的震撼視覺效果。06/18與07/05還有2場300秒煙火秀，搭配水舞共同演出，打造最浪漫的碧潭夏夜。

為維護煙火施放期間的公共安全，煙火活動當日將於施放前10分鐘至施放結束期間（19:50-20:05）實施碧潭吊橋通行管制，19:50至19:55將進行人員勸導，請民眾儘速通行；19:55至20:05則進一步實施吊橋通行管制，請大家於管制時段避開碧潭吊橋通行，以確保自身及現場安全，感謝配合。

「2025碧潭水舞」設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，可踩踏裝置激起水花，打造全民參與的沉浸式體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
「2025碧潭水舞」設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，可踩踏裝置激起水花，打造全民參與的沉浸式體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，今年碧潭水舞也推出全新互動體驗裝置「轉動騎激」，結合科技感，打造互動式水舞體驗。民眾可騎上模擬自行車裝置，隨著踩踏節奏，創造屬於自己的專屬水舞秀。現場共設置5組單人設備，於假日開放體驗，每位參與者限時3分鐘，邀請大小朋友一起來挑戰，感受運動與藝術的精彩融合。「轉動騎激」裝置平日每晚6時至9時則開放民眾拍照打卡，讓更多人感受科技互動的魅力與水舞燈光的夢幻氛圍。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示：「碧潭水舞每年都力求創新，今年首度融合火焰特效、水舞、雷射與科技互動，帶來感官上的全新體驗，歡迎大家走出戶外，到碧潭享受專屬於夏日的震撼與感動。」邀請市民朋友來碧潭，一同沉浸在水、火、光影交織的夏日饗宴。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 碧潭 吊橋

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

關西世博嗨翻！ 大阪「天神祭」7/24登場 海陸神轎巡行儀式、3千發奉納煙火拭目以待

碧潭水舞迎全新篇章 首創「水火同源」演出

水火同源、水舞再進化 碧潭夜色添詩意與科技感

九份紅燈籠祭 6/14點亮山城夜空

相關新聞

碧潭水舞迎全新篇章 煙火齊放轉動「騎激」光芒

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「2025碧潭水舞」已於06/16正式換上全新主題《光影一日》與《日常適所》，從動感節奏轉為光影交織的柔美篇章。今年水舞首創「水火同源」演出，結合火焰特效與多層次水舞同步

西門町老字號唱片行！四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯

udn走跳美食／艾瑪 西門町超狂隱藏版！街區旁小巷老字號《九五樂府》 唱片行，竟然結合賣起手搖飲，超便宜四種手搖飲只要15元，外面一杯錢這裡喝兩杯，還能進來挖寶黑膠唱片與追星週邊，文化幣也能使用

回憶都沒了！板橋「25年餐飲老店」熄燈 在地人一片哀號：連這家也要關

板橋人的回憶掰了！開業25年餐飲老店「零時差」貼出熄燈公告，於6/22結束營業，震驚許多在地人「天啊！連這家也要關了」、「...

《航海王》捷運主題列車與樂園登場！5公尺「大型打卡裝置」喬巴必拍，還有無人機煙火7月亮相

航海王迷注意！今夏最火熱的主題活動即將登場。《航海王 ONE PIECE》與臺北市立兒童新樂園攜手合作，從7月起至10月，以「未來島篇」為主軸，打造限定沉浸式冒險樂園。不僅有5公尺高的魯夫與喬巴氣偶、大型打卡裝置與主題集章活動，還規劃氣墊遊樂區，打造老少咸宜的夏日冒險派對，適合全家大小一同參與。

永和人都在排隊吃這些！樂華夜市不能錯過的美食名單

【FunTime小編群】樂華觀光夜市位於新北市永和區，是永和居民的灶咖，擁有超過300間攤商，其中也包括各式各樣的美食，太多選擇擔心大家會在美食海中迷失方向，所以這次FunTime小編整理了4家必吃美食，幫大家尋找流連忘返的美味！

情侶台北金工３間推薦，一起創作獨一無二的紀念品！

近年流行的手作戒指，你體驗過了嗎？手作戒指其實不僅可讓你們的約會充滿甜蜜與新鮮感，還可以創造屬於你們的紀念品，讓約會變得甜蜜很好玩！這次七分之二的探索就推薦 3 間台北金工，讓你可以和愛人一起做出獨一無二的戒指，獲得難忘的甜蜜回憶！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。