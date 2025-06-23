碧潭水舞迎全新篇章 煙火齊放轉動「騎激」光芒

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北市「2025碧潭水舞」已於06/16正式換上全新主題《光影一日》與《日常適所》，從動感節奏轉為光影交織的柔美篇章。今年水舞首創「水火同源」演出，結合火焰特效與多層次水舞同步演出，透過高溫火焰與清涼水舞的強烈對比，打造前所未有的視覺震撼，成為今夏碧潭不容錯過的亮點。

▲「2025碧潭水舞」精彩升級，全新曲目搭配繽紛燈光，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

《光影一日》以一日晨昏光影變化為主軸，運用水型、燈光與霧化效果層層堆疊，展現詩意日常風景，雷射光雕投影新店吊橋、香魚、人力渡船等在地意象，細緻演繹新店生活樣貌。

《日常適所》則展現日常幸福感，透過同心圓漣漪、點狀跳水及暖氣球般水型，搭配爵士音樂與緩升節奏，傳遞溫暖滿足的生活氛圍。

▲「2025碧潭水舞」煙火秀倒數，璀璨煙火搭配水舞演出，把握時間前來觀賞（攝影師：林樹木拍攝）。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

水舞展演至07/06止，每日晚間18:30-21:00，每半小時輪番演出，帶來水火交織的震撼視覺效果。06/18與07/05還有2場300秒煙火秀，搭配水舞共同演出，打造最浪漫的碧潭夏夜。

為維護煙火施放期間的公共安全，煙火活動當日將於施放前10分鐘至施放結束期間（19:50-20:05）實施碧潭吊橋通行管制，19:50至19:55將進行人員勸導，請民眾儘速通行；19:55至20:05則進一步實施吊橋通行管制，請大家於管制時段避開碧潭吊橋通行，以確保自身及現場安全，感謝配合。

「2025碧潭水舞」設有假日限定互動式體驗裝置「轉動騎激」，可踩踏裝置激起水花，打造全民參與的沉浸式體驗。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

此外，今年碧潭水舞也推出全新互動體驗裝置「轉動騎激」，結合科技感，打造互動式水舞體驗。民眾可騎上模擬自行車裝置，隨著踩踏節奏，創造屬於自己的專屬水舞秀。現場共設置5組單人設備，於假日開放體驗，每位參與者限時3分鐘，邀請大小朋友一起來挑戰，感受運動與藝術的精彩融合。「轉動騎激」裝置平日每晚6時至9時則開放民眾拍照打卡，讓更多人感受科技互動的魅力與水舞燈光的夢幻氛圍。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示：「碧潭水舞每年都力求創新，今年首度融合火焰特效、水舞、雷射與科技互動，帶來感官上的全新體驗，歡迎大家走出戶外，到碧潭享受專屬於夏日的震撼與感動。」邀請市民朋友來碧潭，一同沉浸在水、火、光影交織的夏日饗宴。

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