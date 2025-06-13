東北角百年歷史小漁村！ 新北貢寮「卯澳海洋驛站」人氣必吃海鮮美食餐廳 生猛海鮮平價又大份量
udn走跳美食／Mika出走美食日誌
擁有百年歷史的純樸小漁村裡，有著一家超人氣必吃海鮮餐廳，來之前就耳聞過這家很厲害，必點以海鮮為主的小卷米粉和海鮮粥，還有其他生猛海鮮如龍蝦、螃蟹、蝦、魚等…，因為在漁港旁，都是當日現撈魚獲，加上平價大份量，吃過真的會懷念啊啊啊啊啊啊。
卯澳海洋驛站｜交通位置
地址：新北市貢寮區福連街37號
電話：02 24991617
時間：10:00–19:00｜每週一公休
卯澳海洋驛站｜MENU
除了合菜以外，也有單點可以選。推薦必點海鮮粥跟小卷蝦米粉，真的有夠鮮！
合菜部分也很超值，我們選擇6000元的合菜，十個人吃，很划算。
四色拼盤
欸很大一盤捏！北部物價這麼高，這麼大盤好感人。那個鮑魚真的好大顆，而且給很多，鮑魚片好好吃。
油雞
被生猛海鮮包圍的油雞顯得有點蒼白無力，但真的是好吃的油雞沒錯啦，很滑嫩鮮甜。
這家生魚片很厚實軟嫩，新鮮甘甜。
小卷米粉湯
這道真的一上桌大家狂搶食，應該是大家都餓了！我能拍到這張已經是偷笑了，小卷跟米粉本人就靠大家想像了。總之放了超多蔬菜跟海鮮，湯頭非常鮮甜，有夠好吃。
鮑魚
10人一桌的六千元合菜，一個人才600元是可以吃到這麼一大盤鮑魚的嗎？也太幸福了。
海鮮羹
這海鮮羹也是滿滿的海料，還有炸過的蛋酥好古早味作法，湯頭超鮮很甜，稍微勾欠讓湯頭更濃稠。
海鮮粥
簡單粗暴的海鮮粥！放了超多海鮮跟蛋酥，還有煮到入口即化的粥，太喜歡了，我不小心喝了兩碗。
焗烤海明蝦
一上桌真的有驚艷到我們，確實很大盤。有蝦肉跟超多起司，大口吃下去塞滿嘴，超滿足。
炸拼盤
所謂炸拼盤應該是炸不同種魚肉的意思吧？外酥脆內軟嫩多汁真的好好吃，要不是怕胖，真想多吃幾塊。
山藥排骨湯
放了好多藥材的山藥排骨湯，真材實料看得到。
蒸魚
實在是吃太飽，這道蒸魚最後上，但大家只能眼睛看，大家直呼可惜，同桌的團友決定打包回家。
這裡的檸檬汁可以免費喝喔！酸酸甜甜還加超多冰塊有夠消暑。海鮮控真的不要錯過這家，可惜這裡離我太遙遠，不然我可以經常來吃。
卯澳海洋驛站
地址：新北市貢寮區福連街37號
電話：02 24991617
時間：10:00–19:00｜每週一公休
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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