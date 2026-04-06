免跑台北！「URBAN PARADISE」確定進駐新竹巨城，麵包蟹、干貝與碳烤牛排統統吃到飽

新竹美食版圖再添話題新星！人氣餐飲集團饗賓餐旅旗下Buffet品牌URBAN PARADISE，近期確定將進駐遠東巨城購物中心，讓在地餐飲選擇更加多元，也為旅遊與聚餐市場帶來全新亮點。

圖／業者提供

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「URBAN PARADISE」主打「都會饗樂 × 微醺時光」，跳脫傳統Buffet框架，融合餐酒館氛圍與國際料理文化，打造兼具美食與社交的用餐空間。料理橫跨美墨、歐陸、日式與台式風味，從精緻餐點到街頭小吃一應俱全，其中將台灣經典鵝肉麵轉化為Buffet餐檯料理，更展現創意巧思。

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餐廳規劃九大主題餐區，包括主打海鮮料理的「Ocean Bar」、供應沙拉與西班牙Tapas的「Breeze」，以及提供PIZZA與焗烤料理的「美樂地」。此外，「VIVA」鐵板料理區、「快意町」亞洲風味專區、「香鑲」炭烤料理、「脆焠」世界炸物與「Wonderland」甜點區等，構築出豐富多元的餐飲體驗。

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主打料理同樣吸睛，炙燒青鰤肚壽司、麵包蟹、炭烤牛排與干貝奶油鬆餅等品項，皆有望成為人氣焦點。隨著「URBAN PARADISE」預計進駐新竹，未來不僅滿足在地饕客，也為旅人造訪新竹增添一處值得排入行程的美食新地標。詳細開幕時間靜待官方公布準備大啖一頓囉！

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