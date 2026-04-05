台中這家「港點吃到飽」兒童免費！4月平日限定「兒童吃免錢」不只流沙包、烤鴨 加碼「17道新品」開箱爽嗑

日式燒鳥餐廳又多一間！已經連續多年獲得米其林一星肯定的大阪人氣燒鳥餐廳「鳥匠いし井」（Torisho Ishii），即將於4月下旬於台北開設全新品牌「燒鳥すみか」（Yakitori Sumika），帶來精緻的燒鳥料理與特色餐點，讓民眾不用飛日本，也能享受道地的招牌滋味。

2026-04-06 12:03