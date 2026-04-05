快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

聽新聞
0:00 / 0:00

台中這家「港點吃到飽」兒童免費！4月平日限定「兒童吃免錢」不只流沙包、烤鴨 加碼「17道新品」開箱爽嗑

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／港佬大官網及粉專
圖／港佬大官網及粉專

台中「港式飲茶百匯」兒童免費吃！4月兒童月，台中知名「港點吃到飽」祭出一整個月「平日兒童免費」活動，避開週末人潮吃得更盡興。

圖／<a href='/search/tagging/1013/港佬大' rel='港佬大' data-rel='/1013/243616' class='tag'><strong>港佬大</strong></a>粉專
圖／港佬大粉專

圖／港佬大官網
圖／港佬大官網

台中北屯這家「港佬大」主打經典港點吃到飽，還有獨家研發「大佬包」是探店必嘗的美味。不推兒童節限定，「港佬大」直接祭出4月一整月之平日「兒童免費」霸氣優惠，即日起至4/30平日，身高140cm(含)以下兒童免費，每位大人限帶1位孩童，優惠不得併用。更多詳情依業者公告為準。

圖／港佬大粉專
圖／港佬大粉專

圖／港佬大粉專
圖／港佬大粉專

「港佬大」還特別推薦隱藏版流沙包、明爐烤鴨和海鮮粉絲煲等美饌，從滷香牛腱到橙汁嫩子排等10幾種經典港味統統不容錯過。此外，本月還有其他新品亮相，有白灼鮮白蝦、南瓜海皇羹和每日限量冰火波羅，共計17道新品噴香上桌，港點控手刀訂位。

圖／港佬大官網
圖／港佬大官網

港佬大

地址：台中市北屯區敦富路365號1F

訂位專線：04-24375599

粉絲專頁：https://reurl.cc/kpXqmb

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

吃到飽 港點 港佬大 台中美食 烤鴨

相關新聞

免跑台北！「URBAN PARADISE」確定進駐新竹巨城，麵包蟹、干貝與碳烤牛排統統吃到飽

人氣Buffet品牌「URBAN PARADISE」確定進駐新竹巨城，提供多元國際料理。主打海鮮、炭烤牛排等美食，餐廳設有九大主題餐區，為在地美食版圖增添新亮點。開幕時間待官方公布。

299元吃海底撈！這家「海底撈」獨家推出「299元個人餐」 鍋底3選1、有菜有肉 再享哈根達斯吃到飽

299元吃海底撈！海底撈1門市限定推出「個人套餐299元」，有菜有肉，也有哈根達斯吃到飽，...

免飛日本！大阪一星燒鳥「鳥匠いし井」登台 打造全新「燒鳥すみか」

日式燒鳥餐廳又多一間！已經連續多年獲得米其林一星肯定的大阪人氣燒鳥餐廳「鳥匠いし井」（Torisho Ishii），即將於4月下旬於台北開設全新品牌「燒鳥すみか」（Yakitori Sumika），帶來精緻的燒鳥料理與特色餐點，讓民眾不用飛日本，也能享受道地的招牌滋味。

「生吐司放題」回來了！嵜本生吐司6周年 「21種麵包+6款飲品」449元吃到飽 全台2門市限定、爽嗑100分鐘

嵜本「生吐司放題」回來了！SAKImoto 嵜本生吐司專門店迎接6歲生日，限時推出「100分鐘吃到飽」，多達21種麵包和6款飲品任你吃，讓澱粉腦袋一次吃過癮。

台北喜來登十二廚「春日和食饗宴」登場！拉麵、壽喜燒、鰻魚飯都吃得到，早鳥4人同行1人免費

台北喜來登十二廚推出「春日和食饗宴」，平日午餐及下午茶四人同行一人免費，讓聚餐更划算。餐點涵蓋鮑魚拉麵、牛肉壽喜燒及櫻花主題甜點，吸引食客共聚春季美味。

台中這家「港點吃到飽」兒童免費！4月平日限定「兒童吃免錢」不只流沙包、烤鴨 加碼「17道新品」開箱爽嗑

台中「港式飲茶百匯」兒童免費吃！4月兒童月，台中知名「港點吃到飽」祭出一整個月「平日兒童免費」活動，避開週末人潮吃得更盡興。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。