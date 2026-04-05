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台中這家「港點吃到飽」兒童免費！4月平日限定「兒童吃免錢」不只流沙包、烤鴨 加碼「17道新品」開箱爽嗑
台中「港式飲茶百匯」兒童免費吃！4月兒童月，台中知名「港點吃到飽」祭出一整個月「平日兒童免費」活動，避開週末人潮吃得更盡興。
台中北屯這家「港佬大」主打經典港點吃到飽，還有獨家研發「大佬包」是探店必嘗的美味。不推兒童節限定，「港佬大」直接祭出4月一整月之平日「兒童免費」霸氣優惠，即日起至4/30平日，身高140cm(含)以下兒童免費，每位大人限帶1位孩童，優惠不得併用。更多詳情依業者公告為準。
「港佬大」還特別推薦隱藏版流沙包、明爐烤鴨和海鮮粉絲煲等美饌，從滷香牛腱到橙汁嫩子排等10幾種經典港味統統不容錯過。此外，本月還有其他新品亮相，有白灼鮮白蝦、南瓜海皇羹和每日限量冰火波羅，共計17道新品噴香上桌，港點控手刀訂位。
港佬大
地址：台中市北屯區敦富路365號1F
訂位專線：04-24375599
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