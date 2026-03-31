新的吃到飽來了！台中最新「港點粵菜吃到飽」試營運只要599元 不只「4人同行1人免費」 加碼再嗑「整隻龍蝦」
新的「港點粵菜吃到飽」來了！台中知名飯店「599元吃到飽」話題來襲，期間限定加碼「4人同行1人免費」，還能加價開嗑「整隻波士頓龍蝦」。
添好運放題沒開台中沒關係！台中北區「通豪大飯店」3F「食蘊潮創中菜餐廳」新推出「食蘊海陸盛宴」，主打多道港點粵菜，從水煮牛肉、滑蛋蝦球等粵式熱饌，到鮮蝦腐皮卷、水晶蝦餃、紅豆芝麻球等港點，以及6道冷盤、乾炒牛河等特選主食，近40道美味任你暢吃，還有自助飲料機無限暢飲。
試營運期間，每位599+10%元（原價799+10%元），110cm以下兒童免費、110-130cm兒童半價，優惠期限依業者公告為準；週六、國定連假依原價計算，限2人以上開桌，用餐時間兩小時。此外，即日起至4/18，還有「4人同行1人免費」，揪團開吃CP值更高；每人還能以249元加購「整隻波士頓龍蝦」或「半隻招牌脆皮雞」。
有網友開箱分享「非常喜歡港點，口味不錯」、「脆皮烤鴨上桌秒殺」、「整體口味不錯沒有雷，優惠期間真的划算」，若想嘗鮮記得先訂位喔！
通豪大飯店
地址：台中市北區中清路一段521號
餐飲部訂位：(04) 2298-0080 分機 8331
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