新的吃到飽來了！台中最新「港點粵菜吃到飽」試營運只要599元 不只「4人同行1人免費」 加碼再嗑「整隻龍蝦」

被饕客封為「全台最難訂位」的牛肉麵名店「門前隱味」，宣布正式攜手擁有88年歷史的美國頂級餐飲指標「勞瑞斯牛肋排餐廳」（Lawry's The Prime Rib），共同打造極致奢華的聯名套餐「當東方遇見西方」，讓台灣國民美食牛肉麵躍上國際級的精緻餐飲舞台 。

2026-03-31 18:19