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台北喜來登十二廚「春日和食饗宴」登場！拉麵、壽喜燒、鰻魚飯都吃得到，早鳥4人同行1人免費

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／台北喜來登飯店提供
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春季聚餐旺季來臨，台北喜來登大飯店十二廚推出全新「春日和食饗宴」，以多道經典日式料理結合海鮮與櫻花系甜點，打造豐富的自助餐檯體驗。同時祭出限時優惠，即日起至4月30日透過官網預訂平日午餐或下午茶，即可享「四人同行一人免費」，大幅降低聚餐成本，成為近期最受矚目的吃到飽優惠之一。

圖／台北<a href='/search/tagging/1013/喜來登飯店' rel='喜來登飯店' data-rel='/1013/105103' class='tag'><strong>喜來登飯店</strong></a>提供
圖／台北喜來登飯店提供

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此次餐檯主打多款現點現做與職人系料理，包括以濃郁雞白湯熬製的鮑魚拉麵、現場涮煮的牛肉壽喜燒，以及反覆刷醬炙燒的蒲燒鰻魚飯，搭配爐烤肋眼牛排與羊排等現切肉品，滿足肉食與日料愛好者。海鮮區則維持人氣「松葉蟹吃到飽」，並提供多款冷盤與壽司組合，整體菜色橫跨濃厚系與清爽風味。

圖／台北喜來登飯店提供
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除了熱食與海鮮，餐檯也導入日式家常元素，如關東煮與田樂燒等溫潤料理，讓整體用餐節奏更具層次。甜點區則呼應春日主題，推出櫻餅、三色糰子與櫻花馬卡龍等日系甜品，並結合現做舒芙蕾與茶系霜淇淋，增添餐後亮點。

圖／台北喜來登飯店提供
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圖／台北喜來登飯店提供
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本次優惠主打平日聚餐市場，以「四人同行一人免費」吸引家庭與上班族聚會需求。以平日下午茶每位990元+10%計算，平均每人價格可再下修，CP值顯著提升。由於優惠名額有限，建議提前預約搶位，把握春季限定的高CP值饗宴。

圖／台北喜來登飯店提供
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至於一般價格方面，平日午餐每位1,490元+10%、平日晚餐1,590元+10%、平日下午茶990元+10%；假日午晚餐每位1,990元+10%、假日下午茶1,290元+10%。趕快揪團湊滿4人以優惠方案計算，平日下午茶折算後每人價格更具吸引力，適合三五好友或家庭聚會。

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喜來登飯店 甜點 拉麵 壽喜燒 牛排 CP值 吃到飽

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