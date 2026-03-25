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屋馬園邸店驚傳停業？ 兒童節驚喜限定 「屋馬燒肉盲盒」 美味探險隊全角色亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／屋馬燒肉提供
圖／屋馬燒肉提供

燒肉控注意！被封為「燒烤界第一把交椅」的屋馬燒肉，近期動向引網友熱議，休店整頓的園邸店傳出停業消息，業者正式回應未來將以新面貌回歸；此外，迎接即將到來的兒童節，屋馬首度玩起「IP化」，將店內必喝的雞湯、烤網擬人化變成超萌盲盒，讓大家邊嚐美味邊體驗開箱驚喜！

圖／屋馬燒肉官網
圖／屋馬燒肉官網

屋馬燒肉自2008年創立以來深耕台中，目前共有6家分店正常營業（崇德店、國安店、中港店、中友店、文心店、文心秀泰店）。其中「園邸店」自去年5月停業裝修後，至今已暫停營業超過10個月，近期卻有網友在租屋社團發現店面出租消息，擔心這間經典門市就此走入歷史。對此，屋馬餐飲集團表示，該建物目前有新的規劃與升級改造，並強調「希望未來能在新落成的原場域與大家見面」。

圖／屋馬燒肉提供
圖／屋馬燒肉提供

屋馬燒肉也推出溫馨的兒童節限定活動！今年首度結合兒童節檔期，推出「2026 屋馬燒肉 美味探險隊」盲盒，將品牌經典餐桌元素轉化為可愛角色IP，為用餐增添趣味與收藏價值。

圖／屋馬燒肉提供
圖／屋馬燒肉提供

本次盲盒以屋馬招牌元素為靈感打造「美味探險隊」角色，把最受歡迎的雞湯、燒肉、烤網等經典項目全部擬人化，包括四款基本款Q版角色「雞湯爺爺、火焰哥、烤網君、達克瓦娃」，再加上一款2026馬年意象的超稀有隱藏版「奔騰小馬」(又稱火焰小馬)。每款單入售價399元，從4月1日起隨機販售，售完為止。

圖／屋馬燒肉提供
圖／屋馬燒肉提供

為了回饋忠實粉絲，4月1日當天還有首日限定加碼：單桌消費滿5000元，即可免費獲得盲盒1入，贈品數量有限，送完為止。無論是直接購買收藏，還是用餐滿額免費帶走，都能讓大人小孩一起開箱驚喜！

圖／屋馬燒肉提供
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燒肉 屋馬燒肉 盲盒

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