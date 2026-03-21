「達美樂x三麗鷗」聯名第2彈！吃披薩送盲盒、買大送大 「酷洛米、美樂蒂鍵帽」限時1天免費送

三麗鷗粉絲尖叫！披薩品牌「達美樂」繼上次美樂蒂聯名引爆話題後，驚喜宣布第2彈聯名強勢登場，這一次人氣王「酷洛米」化身最萌外送員，與披薩職人「美樂蒂」一起攻佔粉絲的心。除了有聯名限定披薩盒，更祭出超精緻的「發光鍵帽盲盒」，只要購買指定套餐就能帶回家，更將在3/22指定門市舉辦「免費送」活動，限量200個，粉絲們設好鬧鐘手刀開搶！

圖／達美樂提供

達美樂 x 三麗鷗聯名第2彈，推出2款「萌力滿點鍵帽盲盒」。其中「美樂蒂款」讓美樂蒂化身專業披薩職人，搭配招牌火山披薩圖樣；而新加入的「酷洛米款」則戴上外送安全帽、手捧披薩盒，甜酷風格瞬間拉滿。最讓粉絲驚喜的是，這兩款鍵帽按下後會發出光芒，還能當作吊飾掛在包包上，療癒感十足。

圖／達美樂提供

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吃披薩送聯名盲盒！即日起至4/12，達美樂全台門市同步推出「萌力滿點套餐」，外帶或外送只要729元。套餐內含2個經典系列大披薩(可加價升級口味)，並加碼隨機贈送「萌力滿點鍵帽盲盒」1個。此外，活動期間訂購任一口味大披薩或聯名套餐，還能獲得美樂蒂與酷洛米限定版披薩盒，從包裝到贈品粉絲們一次收集。

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活動期間不僅有聯名套餐，達美樂門市也同步推出「買大送大」披薩優惠。同步回饋粉絲，特別於3/22 早上10時起舉行快閃贈獎，當天只要到指定內湖門市完成拍照、打卡上傳社群，並加上指定 Hashtag「#達美樂萌力營業中」，免消費就能直接獲得「萌力滿點鍵帽盲盒」1個，活動限量200個，每人限領1份，送完為止！

達美樂內湖門市地址：台北市內湖路二段255號

圖／達美樂提供

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