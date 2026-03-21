快訊

經典賽／「無法加入中華隊糟透了」 龍仔：希望下屆身體健康參加

伊朗放話「擴大報復至全世界」！警告觀光景點淪攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

「達美樂x三麗鷗」聯名第2彈！吃披薩送盲盒、買大送大 「酷洛米、美樂蒂鍵帽」限時1天免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

三麗鷗粉絲尖叫！披薩品牌「達美樂」繼上次美樂蒂聯名引爆話題後，驚喜宣布第2彈聯名強勢登場，這一次人氣王「酷洛米」化身最萌外送員，與披薩職人「美樂蒂」一起攻佔粉絲的心。除了有聯名限定披薩盒，更祭出超精緻的「發光鍵帽盲盒」，只要購買指定套餐就能帶回家，更將在3/22指定門市舉辦「免費送」活動，限量200個，粉絲們設好鬧鐘手刀開搶！

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

達美樂 x 三麗鷗聯名第2彈，推出2款「萌力滿點鍵帽盲盒」。其中「美樂蒂款」讓美樂蒂化身專業披薩職人，搭配招牌火山披薩圖樣；而新加入的「酷洛米款」則戴上外送安全帽、手捧披薩盒，甜酷風格瞬間拉滿。最讓粉絲驚喜的是，這兩款鍵帽按下後會發出光芒，還能當作吊飾掛在包包上，療癒感十足。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

吃披薩送聯名盲盒！即日起至4/12，達美樂全台門市同步推出「萌力滿點套餐」，外帶或外送只要729元。套餐內含2個經典系列大披薩(可加價升級口味)，並加碼隨機贈送「萌力滿點鍵帽盲盒」1個。此外，活動期間訂購任一口味大披薩或聯名套餐，還能獲得美樂蒂與酷洛米限定版披薩盒，從包裝到贈品粉絲們一次收集。

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

活動期間不僅有聯名套餐，達美樂門市也同步推出「買大送大」披薩優惠。同步回饋粉絲，特別於3/22 早上10時起舉行快閃贈獎，當天只要到指定內湖門市完成拍照、打卡上傳社群，並加上指定 Hashtag「#達美樂萌力營業中」，免消費就能直接獲得「萌力滿點鍵帽盲盒」1個，活動限量200個，每人限領1份，送完為止！

達美樂內湖門市地址：台北市內湖路二段255號

圖／達美樂提供
圖／達美樂提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美樂蒂 披薩 達美樂 酷洛米

相關新聞

「達美樂x三麗鷗」聯名第2彈！吃披薩送盲盒、買大送大 「酷洛米、美樂蒂鍵帽」限時1天免費送

達美樂與三麗鷗合作推出第二彈聯名活動，推出「萌力滿點套餐」，內含精美的發光鍵帽盲盒及可愛限量披薩盒。3月22日，內湖門市將舉辦免費贈送盲盒活動，限量200個，粉絲需提前到店拍照打卡。活動同時推出「買大送大」披薩優惠，數量有限，敬請把握。

封印解除！壽司郎推《庫洛魔法使》聯名餐點滿額再送透明牌，還有草莓蛋糕、夢之杖掀回憶殺

壽司郎攜手《庫洛魔法使》自3月23日起推出期間限定聯名餐點，粉絲可享受草莓蛋糕、夢之杖叉匙組等美味與收藏樂趣。消費滿額可獲得透明牌透卡，結合角色化設計與拍照機會，帶來滿滿童年回憶。

子瑜要來了！台北「金豬食堂」宣布包場 粉絲嗨翻：TWICE包場？

南韓女團TWICE自3月20日起，連續3天在台北大巨蛋展開世界巡演「THIS IS FOR」，不少粉絲除衝到演唱會現場追星以外，也想知道團員們還會去哪裡？由於受許多韓星喜愛的韓式燒肉餐廳「金豬食堂」台北分店，突然宣布「2026/3/22(日) 全時段包場，當日暫停用餐登記，不開放現場候位」，立刻引發外界聯想，不少粉絲熱議留言「TWICE包場」、「看來是TWICE」。

「傑克兄弟牛排」沒消失！ 咖啡龍頭「路易莎」宣布接手營運 挑戰最頂Brunch＋高CP值排餐

台灣咖啡龍頭「路易莎集團」正式併購「傑克兄弟牛排館」，將以懷舊美式風格結合Brunch文化，挑戰高CP值排餐。這一轉變令眾多老饕感到驚喜，期待品牌的新生。

台北艾麗酒店 「2026年謝師宴早鳥登場」！中西自助饗宴每位1,080元起，再送教師用餐免費與Haagen-Dazs

台北艾麗酒店推出「感謝有您」謝師宴專案，從2026年5月1日至8月31日，提供中西自助饗宴，每位1,080元起。教師可享免費用餐或Haagen-Dazs冰淇淋，打造難忘畢業聚會體驗。

國際名廚江振誠操刀！饗 A Joy炭香和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯亮相了

饗賓集團旗下「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於4月1日正式展開春季篇章。饗 A Joy也正式公佈3款全新菜色，包括有「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」，讓民眾享受全新的Buffet餐飲境界。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。