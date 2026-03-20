手搖控開喝！ 一沐日「牡丹手搖」3款限定新品、COMEBUY正名「康拜」祭買一送一

春天就要喝爆夢幻手搖！ 人氣品牌「一沐日」今年春季浪漫出招，首度推出全新「牡丹花系列」；而邁入 24 周年的 COMEBUY 也正式宣布中文正名為「康拜」，同步祭出「買一送一」與「24 元加購」超強優惠！

一沐日：牡丹花香交織清爽茶韻 「粉粿牡丹檸檬」必喝

圖／一沐日提供

一沐日今年春天為大家帶來優雅滿分的「牡丹花系列」，共推出 「牡丹高山青」、「牡丹蕎麥茶」與「粉粿牡丹檸檬」 3 款限定新品。

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最受矚目的莫過於「粉粿牡丹檸檬」，將深受喜愛的招牌「粉粿」再度搬上舞台！這款飲品結合了牡丹的細緻花香與檸檬的清新微酸，加上柔軟滑順、Q 彈有勁的粉粿點綴，每一口都充滿春日氣息。

COMEBUY：正名「康拜」 限定門市「買一送一」

圖／COMEBUY提供

COMEBUY 在24周年之際迎來重要里程碑，宣布官方中文名稱正式定名為 「康拜」。這個名字除了是英文諧音，更寓意著「康」（健康）的現萃茶堅持，以及「拜」（拜訪）好茶入生活的初心。

更同步以經典致敬推薦「嗨神」系列，更針對深受好評的「嗨神」推出升級版限量新品「神秘(蜜)」。

圖／COMEBUY提供

為深耕中南部市場，康拜集結了台中昌平、台中太平、台中西屯、沙鹿靜宜、鹿港復興及屏東林森等6間門市，展開長達一個半月的超強折扣。第一波(3/24 - 4/6)推出「買一送一」每日限量100組，指定飲品為週一至週四為「嗨神」與「雙Q奶茶」；週五至週日為「嗨神」與「玉荷冰綠」。第二波(4/7 - 5/11) 只要現場購買任一大杯飲品，就能以「24元」的銅板價加購人氣王「蘋果冰茶」乙杯。

圖／COMEBUY提供

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