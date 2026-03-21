封印解除！壽司郎推《庫洛魔法使》聯名餐點滿額再送透明牌，還有草莓蛋糕、夢之杖掀回憶殺

還記得那句「封印解除！」嗎？日本超人氣迴轉壽司品牌壽司郎攜手經典動畫庫洛魔法使，自3月23日起推出期間限定聯名活動，將小櫻的魔法世界搬進餐桌。從甜點到壽司、再到收藏周邊，打造一場結合卡通回憶與味蕾驚喜的「幸福封印任務」，邀請粉絲邊吃邊找回童年感動。

圖／台灣壽司郎提供

本次聯名餐點主打角色化設計與繽紛口味，包括酸甜療癒的「小櫻幸福草莓蛋糕」、外酥內嫩的「小可章魚燒風豆皮壽司」、層次豐富的「知世鰻魚玉子紫蘇卷」，以及創意十足的「小狼燒賣海苔包」，每一道都像角色性格的延伸，不僅吸睛更兼具美味，讓粉絲在用餐同時彷彿走進動畫場景。

圖／台灣壽司郎提供

除了餐點，收藏控也不能錯過一系列限定活動。凡點購指定飲料組合即可獲得「甜點系列杯子盲盒」，共有5款設計，讓人忍不住想全數蒐集；消費滿額則可獲得「透明牌透卡」，共22款加隱藏版，重現小櫻收集卡牌的經典橋段，增添遊戲感與收藏樂趣。

圖／台灣壽司郎提供

加價購部分同樣話題十足，包含可愛實用的零錢包、魔法陣鑰匙圈，以及粉絲必收的「夢之杖叉匙組」，讓日常生活也充滿魔法儀式感。活動更規劃分階段推出商品，從3月下旬一路延續到4月初，成功延長熱度。

圖／台灣壽司郎提供

全台更精選6間主題門市打造專屬佈置，包括台北、台中到高雄據點，營造沉浸式拍照空間。同步推出IG打卡抽獎活動，只要分享聯名餐點或現場布置，就有機會把限量周邊帶回家。

圖／台灣壽司郎提供

這波結合經典動畫IP的跨界合作，不僅喚起七、八年級生的青春回憶，也成功吸引新世代粉絲關注。隨著聯名商品數量有限、售完為止，想要「解除封印」的粉絲，可得把握時間，親自走進壽司郎，體驗這場專屬於小櫻的美味魔法。

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