台北艾麗酒店 「2026年謝師宴早鳥登場」！中西自助饗宴每位1,080元起，再送教師用餐免費與Haagen-Dazs

搶攻畢業季聚餐熱潮，台北艾麗酒店宣布自2026年5月1日至8月31日推出「感謝有您」謝師宴專案，主打中西合併自助饗宴，每位1,080元+10%起，40人即可成團。活動除提供多元餐點選擇外，還加碼教師免費用餐或Haagen-Dazs冰淇淋等優惠，讓師生在畢業之際留下難忘回憶。

圖／台北艾麗酒店提供

餐飲內容由主廚團隊精心規劃，集結中西經典風味。現場可品嚐現切爐烤美國牛肉，搭配橙醋燻鴨、優格綠竹筍佐魚子醬與散壽司等清爽冷盤，熱食則包含梅香糖醋墨魚柳、胡麻味噌炸魚片及京醬燒肉蛋炒飯等多樣料理，並提供果汁、咖啡與茶飲無限暢飲。達指定人數還可享迎賓雞尾酒與派對爆米花，提升聚會氛圍。

圖／台北艾麗酒店提供

除了美食饗宴，專案也強化活動體驗，提供專屬宴會空間、燈光音響及投影設備，並備有派對道具，滿足拍照與互動需求。另可加價升級台灣啤酒暢飲或卡拉OK設備，讓現場氣氛更加熱絡。若於5月31日前完成訂席，還能再享冰淇淋或教師免費用餐優惠。

圖／台北艾麗酒店提供

地理位置同樣是一大優勢，飯店位於台北市信義區核心，鄰近台北101與台北捷運市政府站，步行即可抵達，交通便利。周邊百貨商場、影城與夜生活機能完整，用餐後續攤輕鬆無負擔。飯店宴會空間由國際設計團隊打造，無柱式格局搭配現代設計，兼具質感與實用性，成為近年謝師宴熱門場地之一。

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