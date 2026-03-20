「傑克兄弟牛排」沒消失！ 咖啡龍頭「路易莎」宣布接手營運 挑戰最頂Brunch＋高CP值排餐

牛排控真驚喜！ 去年即將熄燈、讓無數老饕大喊遺憾的「傑克兄弟牛排館（Jack Brothers）」傳出華麗大轉身，由台灣咖啡龍頭「路易莎集團」正式對外宣布併購該品牌，將持續挑戰高CP值排餐。

傑克兄弟牛排館主打各式最佳天數濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館官網

由「美式餐飲教父」胡家濠於2016年創立的傑克兄弟牛排館，最受推崇的就是全店使用的美國牛肉，強調全程以冷藏方式包裝運送，完全不經過冷凍，因此不會破壞肌肉纖維，端出軟嫩香甜與滿溢的肉汁，是許多肉控心目中的高CP值首選。

在去年12月爆出全台分店即將於2026年1月中旬熄燈，當時官方粉專甚至幽默回應是「老闆覺得開餐廳太麻煩、累了想休息」，讓不少死忠粉絲直呼可惜。沒想到今年1月、3月粉專仍持續更新活動，引起網友瘋狂猜測是否有新東家接手。

如今新老闆身分揭曉，由台灣連鎖咖啡龍頭「路易莎集團」於3月19日宣布併購該品牌，將以懷舊美式風格融合時尚Brunch文化，繼續挑戰高CP值排餐。

圖／摘自傑克兄弟牛排館官網

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