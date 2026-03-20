快訊

疑拋錨停路肩…清大教授遭曳引車撞「夾殺分隔島」慘死 同事錯愕

已故作家王浩一愛女病逝 名醫曝姪女生前接種AZ疫苗後罹漸凍症

立委質疑海鯤艦鉚釘沒鎖、排風管水漬？ 顧立雄回應避重就輕

「傑克兄弟牛排」沒消失！ 咖啡龍頭「路易莎」宣布接手營運 挑戰最頂Brunch＋高CP值排餐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自傑克兄弟牛排館官網、翻攝自Google Maps
圖／摘自傑克兄弟牛排館官網、翻攝自Google Maps

牛排控真驚喜！ 去年即將熄燈、讓無數老饕大喊遺憾的「傑克兄弟牛排館（Jack Brothers）」傳出華麗大轉身，由台灣咖啡龍頭「路易莎集團」正式對外宣布併購該品牌，將持續挑戰高CP值排餐。

傑克兄弟牛排館主打各式最佳天數濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館官網
傑克兄弟牛排館主打各式最佳天數濕式熟成牛排。圖／摘自傑克兄弟牛排館官網

由「美式餐飲教父」胡家濠於2016年創立的傑克兄弟牛排館，最受推崇的就是全店使用的美國牛肉，強調全程以冷藏方式包裝運送，完全不經過冷凍，因此不會破壞肌肉纖維，端出軟嫩香甜與滿溢的肉汁，是許多肉控心目中的高CP值首選。

在去年12月爆出全台分店即將於2026年1月中旬熄燈，當時官方粉專甚至幽默回應是「老闆覺得開餐廳太麻煩、累了想休息」，讓不少死忠粉絲直呼可惜。沒想到今年1月、3月粉專仍持續更新活動，引起網友瘋狂猜測是否有新東家接手。

如今新老闆身分揭曉，由台灣連鎖咖啡龍頭「路易莎集團」於3月19日宣布併購該品牌，將以懷舊美式風格融合時尚Brunch文化，繼續挑戰高CP值排餐。

圖／摘自傑克兄弟牛排館官網
圖／摘自傑克兄弟牛排館官網

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

路易莎 CP值 傑克兄弟牛排

相關新聞

「傑克兄弟牛排」沒消失！ 咖啡龍頭「路易莎」宣布接手營運 挑戰最頂Brunch＋高CP值排餐

台灣咖啡龍頭「路易莎集團」正式併購「傑克兄弟牛排館」，將以懷舊美式風格結合Brunch文化，挑戰高CP值排餐。這一轉變令眾多老饕感到驚喜，期待品牌的新生。

台北艾麗酒店 「2026年謝師宴早鳥登場」！中西自助饗宴每位1,080元起，再送教師用餐免費與Haagen-Dazs

台北艾麗酒店推出「感謝有您」謝師宴專案，從2026年5月1日至8月31日，提供中西自助饗宴，每位1,080元起。教師可享免費用餐或Haagen-Dazs冰淇淋，打造難忘畢業聚會體驗。

國際名廚江振誠操刀！饗 A Joy炭香和牛舌餅、環島西班牙海鮮飯亮相了

饗賓集團旗下「饗 A Joy」攜手國際名廚江振誠共同打造的年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於4月1日正式展開春季篇章。饗 A Joy也正式公佈3款全新菜色，包括有「炙烤炭香和牛舌餅」、「白中白－石斑魚骨膠原白湯」與「環島西班牙海鮮飯」，讓民眾享受全新的Buffet餐飲境界。

只限1間店！鳥貴族「吃到飽」一人899 王品「聚」新推日本國產牛套餐

看好民眾對於日本牛肉的喜愛，王品今年以全頭買進的型態，獨家引進60頭日本國產牛，並率先於集團旗下的「聚 日式鍋物」推出「日本國產牛雪花」、「日本國產牛霜降」等3款套餐。活動期間到店用餐，還有機會免費吃「北海道昆布雪花豬肉」或「雪花牛肉」套餐。來自日本的「鳥貴族」，則於高島屋店推出獨家「吃到飽」方案，每人899元。

台南三井二期Outlet開幕慶！ 「蘋果樹蛋包飯」限量50組買1送1、「麵屋一燈火山拉麵」首周限時88折、滿額送半價券

台南三井OUTLET二期正式開幕，超人氣「蘋果樹蛋包飯」即日推出限量買一送一活動，還有「麵屋一燈」首次88折優惠，吸引饕客前來體驗美食盛宴！

凱撒飯店春季住房主打 「住北送南」超狂升級雙城旅遊體驗，再送Buffet吃到飽

凱撒飯店春季推出「好宿成雙」住房專案，4月1日至4月30日入住北部飯店者，可獲南部或東部住宿券，享雙城旅遊體驗，每晚價格自4,999元起，另提供餐券優惠，滿足多樣旅遊需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。