日本「章魚燒龍頭」台灣2號店來了！打卡送小菜、滿額贈「章魚燒兌換券」 3人同行「每人免費送飲料」

日本NO.1章魚燒台灣2號店來了！由安永生活代理的「銀角酒場 築地銀章魚燒」插旗雙連，歡慶開幕再祭出多種優惠，幫你免費加菜吃飽飽。

圖／安永生活提供

繼首店落腳林森北路後，日本章魚燒龍頭「銀角酒場 築地銀章魚燒」2號店插旗雙連並已盛大開幕，即日起至4/15，單筆消費滿600元即贈「酥炸鱸魚天婦羅」乙份，限當日兌換；同一活動期間，三人(含)以上同行內用用餐，每人免費享指定飲品乙杯，有吃有喝才過癮；再特別加碼金賓HIGH BALL買二送一 ，限內用與當日兌換。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／築地銀章魚燒粉專

圖／築地銀章魚燒粉專

此外，試營運優惠同樣持續至4/15，有評論打卡贈「主廚限定小菜」、單筆消費滿千送「8顆原味章魚燒」兌換券等活動，詳情依業者公告為準。

築地銀章魚燒 雙連店

地址：台北市大同區民生西路120號

營業時間：11:00–23:00

電話：02-2558-1298

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