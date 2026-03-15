快訊

經典賽／「我們一直是強權」 委國教頭不支薪帶隊：世上最開心的人

獨／撐不住了？「這外商產險」擬撤台 在台逾25年畫句點

柯文哲首度鬆口談「橘子」滯外未歸 「看李文宗那樣誰要呆呆回來被關」

聽新聞
0:00 / 0:00

速食南霸天「丹丹漢堡」新品開賣！「皮蛋瘦肉粥」套餐最低99元開嗑 在地人最懂「飲料升級這杯」才夠內行

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丹丹漢堡提供、報系資料照（記者劉學聖攝影）
圖／丹丹漢堡提供、報系資料照（記者劉學聖攝影）

速食南霸天「丹丹漢堡」新品來了！最新「皮蛋瘦肉粥」強勢開賣，套餐整組最低只要99元；內行人還知道飲料要升級成「大杯紅茶牛奶」，一次喝過癮。

記者陳睿中／攝影
記者陳睿中／攝影

「丹丹漢堡」新推出「皮蛋瘦肉粥」於3/13起正式販售，整碗吃得到滿滿配料，凡點粥品套餐（定食4號、定食12號、早安3號）+10元即可將五穀瘦肉粥升級換成「皮蛋瘦肉粥」，吃粥就要配皮蛋才對味！

圖／丹丹漢堡提供
圖／丹丹漢堡提供

而套餐優惠部分，A餐皮蛋瘦肉粥搭配紅醬波浪薯、29元飲料特價只要99元（原價128元）；B餐皮蛋瘦肉粥、烤醬雞堡和29元飲料則特價115元（原價131元）。此外，在地人最推「紅茶牛奶」同樣別忘了點，即日起至6/11，點套餐可+7元升級換「大杯紅茶牛奶」（單點39元）。

圖／丹丹漢堡提供
圖／丹丹漢堡提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

丹丹漢堡 速食 銅板美食

相關新聞

速食南霸天「丹丹漢堡」新品開賣！「皮蛋瘦肉粥」套餐最低99元開嗑 在地人最懂「飲料升級這杯」才夠內行

速食南霸天「丹丹漢堡」新品來了！最新「皮蛋瘦肉粥」強勢開賣，套餐整組最低只要99元；內行人還知道飲料要升級成「...

免費送天吉丼！天吉屋插旗台南　限定「虱目魚天婦羅、蝦仁天丼」登場

來自日本新宿的人氣天婦羅丼飯專門店「天吉屋」即將正式插旗台南，進駐MITSUI OUTLET PARK台南二期，乃是全台第6間、南台灣首間分店。為慶祝首度南下，店內推出兩款台南店限定料理。

哈利波特降臨星巴克！限定爆爆星冰茶＋學院盲盒3/23開賣

全球咖啡品牌Starbucks宣布與Harry Potter魔法世界展開全新合作，以「Magic Happens Together」為主題推出聯名系列，將霍格華茲的奇幻元素帶入日常咖啡時光。系列商品將於3月23日起在全台門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市與線上門市同步上市，包含杯款、生活用品、限定飲品與禮盒等超過20款商品。

京都米其林推薦炸豬排「空蟬亭」將登台　台灣首店落腳台北東區

米其林推薦、被譽為「日本京都第一」的人氣炸豬排名店傳出即將登台。來自京都、曾獲《米其林指南》推薦的炸豬排專賣店空蟬亭，近期被發現將在台北東區開設台灣首店，店址鄰近忠孝敦化站一帶。消息在網路曝光後，引起不少美食愛好者討論，期待未來在台灣也能品嘗京都名店的炸豬排風味。

養心集團3月「專寵會員」！ 養心沙龍「688元蔬食吃到飽」平日快閃新店裕隆城 加碼「滿千送菜」

養心集團推出3月專寵會員優惠，人氣品牌「養心沙龍」平日晚間688元吃到飽，會員享多款精緻上海蔬食。消費滿千，還可獲得養心茶樓經典干炒牛河及YACHE韓式蔬食的特別菜品，引發蔬食控搶購熱潮。

快拿身分證！ 台中2大人氣早午餐「牛排免費請客」 身分證「222」或「2026」任中3碼　連續20天以上爽吃

台中超人氣早午餐真的太狂了！為了回饋粉絲，紛紛祭出身分證對對碰優惠，只要對中指定數字，就直接請你吃香噴噴的嫩煎牛排，趕緊把身分證拿出來吧！ 春三朝午：尋找「222」幸運兒！不吃牛還能換紙包雞 台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。