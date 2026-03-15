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速食南霸天「丹丹漢堡」新品開賣！「皮蛋瘦肉粥」套餐最低99元開嗑 在地人最懂「飲料升級這杯」才夠內行
速食南霸天「丹丹漢堡」新品來了！最新「皮蛋瘦肉粥」強勢開賣，套餐整組最低只要99元；內行人還知道飲料要升級成「大杯紅茶牛奶」，一次喝過癮。
「丹丹漢堡」新推出「皮蛋瘦肉粥」於3/13起正式販售，整碗吃得到滿滿配料，凡點粥品套餐（定食4號、定食12號、早安3號）+10元即可將五穀瘦肉粥升級換成「皮蛋瘦肉粥」，吃粥就要配皮蛋才對味！
而套餐優惠部分，A餐皮蛋瘦肉粥搭配紅醬波浪薯、29元飲料特價只要99元（原價128元）；B餐皮蛋瘦肉粥、烤醬雞堡和29元飲料則特價115元（原價131元）。此外，在地人最推「紅茶牛奶」同樣別忘了點，即日起至6/11，點套餐可+7元升級換「大杯紅茶牛奶」（單點39元）。
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