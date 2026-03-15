速食南霸天「丹丹漢堡」新品開賣！「皮蛋瘦肉粥」套餐最低99元開嗑 在地人最懂「飲料升級這杯」才夠內行

米其林推薦、被譽為「日本京都第一」的人氣炸豬排名店傳出即將登台。來自京都、曾獲《米其林指南》推薦的炸豬排專賣店空蟬亭，近期被發現將在台北東區開設台灣首店，店址鄰近忠孝敦化站一帶。消息在網路曝光後，引起不少美食愛好者討論，期待未來在台灣也能品嘗京都名店的炸豬排風味。

2026-03-13 22:09