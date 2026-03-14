全台芋頭控快敲碗！ 麥當勞「KITKAT香芋味」3款新品登場 夢幻紫色系搭黑糖珍珠超欠吃

芋頭控要發瘋了！近期香港麥當勞甜點站驚喜宣布，將與經典巧克力品牌 KITKAT® 攜手合作，推出全新「香芋味霜淇淋」系列，不僅有視覺感滿分的夢幻紫色基底，更一口氣祭出 3 款期間限定甜點，讓台灣人也紛紛敲碗盼能同步跟進！

圖／香港麥當勞

麥當勞與雀巢強強聯手，由「香芋味霜淇淋」擔綱主角。不同於以往的單一口味，這次特別強調香醇順滑的芋頭香氣，搭配 KITKAT 經典的巧克力風味，打造出驚喜的多重美味。

全系列共有 3 款甜品，內行首選絕對是「KITKAT® 香芋味黑白芭菲（聖代）」。這款甜品以香芋霜淇淋為底，鋪上使用沖繩黑糖糖漿熬煮的「黑糖珍珠」以及白色「迷你麻糬」，最後再插上一整條德國直送的「KITKAT® 巧克力威化」，創造出四重滋味交織。

圖／香港麥當勞

另提供「輕量級」選擇，包含經典的「香芋味甜筒」以及「香芋味甜筒配 KITKAT 巧克力威化」。根據官方資訊，這次價格相當親民，甜筒最低僅需約台幣 32 元（港幣 8 元）即可入手，讓小資族也能輕鬆享受紫色浪漫。

圖／香港麥當勞

香港麥當勞 KITKAT® 香芋味系列

開賣日期： 3/12 起期間限定

販售地點： 全線麥當勞甜品站

品項價格 (實際價格以官方公告為準)：

．KITKAT® 香芋味黑白芭菲：約台幣 70 元

．香芋味甜筒：約台幣 32 元

．香芋味甜筒配 KITKAT® 巧克力：約台幣 40 元

圖／香港麥當勞

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