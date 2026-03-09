「森森燒肉」身分證對中「523」整桌最低85折！還有享A5和牛半價加購，再抽1年份燒肉免費
春季聚餐再添話題，燒肉品牌森森燒肉推出「玩樂祭第三彈」優惠活動，即日起至4月30日，只要到店用餐並對中身分證指定數字「5、2、3」，即可享整桌最低85折優惠；若未對中號碼，仍可用半價409元加購日本A5和牛，讓肉控也能輕鬆大啖頂級食材。
本次活動以身分證數字兌獎為亮點。活動期間至森森燒肉用餐，身分證號碼只要對中「5、2、3」其中兩碼，即可享整桌9折優惠；若三碼全中，整桌可享85折。業者表示，希望透過趣味對碼方式增加聚餐樂趣，也讓民眾有機會以更優惠的價格品嚐人氣燒肉套餐。
除了身分證優惠外，點選指定套餐還可參加「一番賞」抽獎活動，且標榜100%中獎。獎項包含一年份森森燒肉免費吃、當天餐費由餐廳買單、免費肉品兌換券及品牌周邊杯墊等，為聚餐增添驚喜感。其中「當天免單」獎項最高折抵金額為1萬5000元，吸引不少饕客關注。
若身分證沒有對中號碼，也未選擇指定套餐，活動期間仍可享優惠。凡點任一套餐即可用半價409元加購原價818元的日本A5和牛，等同5折價格品嚐頂級肉品。業者提醒，活動需提前一天訂位並於訂位時告知參加活動，且需出示實體證件方可享優惠，服務費則依原價10%另計。
