快訊

重返3萬4大關！台股收盤上漲1,342點創紀錄 台積電1,940元作收

WBC另一戰！李政厚珠寶吸睛 見中華隊「清一色飾品」網笑：就是務實

圖輯／現在還好嗎？日311震災滿15周年 重返福島核電廠災區現場

聽新聞
0:00 / 0:00

大溪威斯汀「港味食堂」開張！香港星級主廚客座，還有機會抽星宇航空台北－香港機票

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

港味美食不用飛出國也能吃得到。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至6月30日推出期間限定「港味食堂」主題活動，邀請香港三家星級酒店主廚客座獻藝，在館內餐廳重現道地香港風味。活動期間不僅能一次品嚐港式經典料理，凡於館內指定餐廳單筆消費滿3,000元，還有機會抽中星宇航空台北－香港經濟艙來回機票，為美食體驗再添旅遊驚喜。

圖／業者提供
圖／業者提供

此次「港味食堂」特別邀請香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店及香港東涌福朋喜來登酒店三家飯店主廚聯手客座，帶來多道經典港式料理。像是鑊氣十足的避風塘炒蟹、慢火燉煮入味的港式羊腩煲，以及層層酥香的港式蛋塔、口感Q彈的缽仔糕等，從街頭小吃到茶餐廳甜點一次呈現，讓人彷彿置身香港街頭。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

此外，也能品嚐到充滿懷舊風味的車仔麵與碗仔翅等港式庶民美食，搭配南乳炸雞髀、雞蛋仔、西多士與豬腳薑等人氣小吃輪番登場，打造豐富多元的港味饗宴。多道料理於知味西餐廳期間限定供應，從鹹香熱炒到經典甜點，都能一次滿足港味控味蕾。

活動期間只要於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3,000元即可獲得抽獎券，有機會抽中星宇航空台北－香港經濟艙來回機票。除此之外，還有套房住宿券、自助餐券與天夢芳療體驗等好禮。飯店同時推出「好鄰饗樂季」優惠，基隆、雙北、桃園及新竹居民出示身分證並加入萬豪旅享家，週日至週四可享餐飲優惠，為春夏聚餐再添誘因。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

星宇航空

相關新聞

5／1起漲價！ JR東日本飯店Buffet「鉑麗安」全餐期貴100元 歐洲主題威靈頓牛排吃到飽快朝聖

JR東日本飯店「Brilliant 鉑麗安」宣布，自5月1日起全餐期價格將漲價100元。為慶祝即將調漲，餐廳推出「歐洲經典主題自助餐」，讓食客盡享各式美味，包括英式威靈頓牛排等經典佳餚。務必在4月底前把握優惠。

排到爆！鰻魚名店「肥前屋」開幕首日　排隊人潮滿到巷子口

創立於1970年的台北老字號鰻魚餐廳「肥前屋」，繼去年6月底結束營業之後，今日（3月11日）重新原地復活，官方也正式公佈，以每日限量的形態，提供鰻魚飯等招牌料理。而試營運首日中午，門口也出現近百人的排隊人龍，一路延綿至巷子口，其中不乏熟客再度前來品嚐腦海中的味道。

大溪威斯汀「港味食堂」開張！香港星級主廚客座，還有機會抽星宇航空台北－香港機票

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至6月30日推出「港味食堂」主題活動，邀請香港三家星級酒店主廚客座，重現經典港式料理。消費滿3,000元可參加抽獎，獲得星宇航空台北－香港機票等好禮。

必勝客「冠軍套餐」現省1018元 繼光香香雞「買套餐送炸物小食」

想要吃點療癒的食物嗎？「繼光香香雞」自3月16日推出全新優惠組合，隨餐並加贈「風味小食」4選1；「必勝客」則為棒球英雄與應援球迷獻上感謝，推出「必勝冠軍套餐」，最多現省1,018元。

ONCE集合！周子瑜躍上7-ELEVEN超過10款台韓創意食飲 限量小卡ONCE快收集

ONCE集合！7-ELEVEN將自3月18日起與南韓人氣女團成員周子瑜聯名合作，推薦超過10款台韓創意食飲，商品包裝均印上子瑜的甜美身影和親筆簽名圖樣，凡購買指定新品就送限量偶像小卡（送完為止），集點還能免費兌換限量小物。子瑜先前特別返台拍攝本次合作的專屬廣告影片也即將上映，7-ELEVEN於3月10日起期間限定在鑫忠孝門市還原電視廣告星級饗宴餐廳拍攝場景，邀請粉絲們到店感受偶像魅力。

「香雞城」回來了！3/13進駐西門町　招牌「手扒雞」每日限量150隻

粉絲們久等了！老字號的手扒雞品牌「香雞城」繼日前預告回歸市場後，今日（3月10日）正式公佈販售資訊，預計將於3月13日開始試營運，店址位於台北西門町商圈，初期將提供「手扒雞」與「手扒雞套餐」，每日限量150隻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。