大溪威斯汀「港味食堂」開張！香港星級主廚客座，還有機會抽星宇航空台北－香港機票

港味美食不用飛出國也能吃得到。桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至6月30日推出期間限定「港味食堂」主題活動，邀請香港三家星級酒店主廚客座獻藝，在館內餐廳重現道地香港風味。活動期間不僅能一次品嚐港式經典料理，凡於館內指定餐廳單筆消費滿3,000元，還有機會抽中星宇航空台北－香港經濟艙來回機票，為美食體驗再添旅遊驚喜。

此次「港味食堂」特別邀請香港萬麗海景酒店、香港天際萬豪酒店及香港東涌福朋喜來登酒店三家飯店主廚聯手客座，帶來多道經典港式料理。像是鑊氣十足的避風塘炒蟹、慢火燉煮入味的港式羊腩煲，以及層層酥香的港式蛋塔、口感Q彈的缽仔糕等，從街頭小吃到茶餐廳甜點一次呈現，讓人彷彿置身香港街頭。

此外，也能品嚐到充滿懷舊風味的車仔麵與碗仔翅等港式庶民美食，搭配南乳炸雞髀、雞蛋仔、西多士與豬腳薑等人氣小吃輪番登場，打造豐富多元的港味饗宴。多道料理於知味西餐廳期間限定供應，從鹹香熱炒到經典甜點，都能一次滿足港味控味蕾。

活動期間只要於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3,000元即可獲得抽獎券，有機會抽中星宇航空台北－香港經濟艙來回機票。除此之外，還有套房住宿券、自助餐券與天夢芳療體驗等好禮。飯店同時推出「好鄰饗樂季」優惠，基隆、雙北、桃園及新竹居民出示身分證並加入萬豪旅享家，週日至週四可享餐飲優惠，為春夏聚餐再添誘因。

