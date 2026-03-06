最美「半自助餐廳」換新菜！文華Café「1580元平日吃到飽」 周末加碼爽吃「帝王蟹、日本A4和牛」

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

最美「半自助餐廳」換新菜！ 台北文華東方酒店「文華Café」(Café Un Deux Trois)以「春日食光」為靈感，嚴選日本和牛、龍蝦與龍膽石斑等頂級海陸食材，將春天的和煦風味濃縮在餐盤中，全新升級的菜單絕對能滿足挑剔的味蕾。

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

自3/9起，週一至週四推出的「平日午間饗．吃．吧」每位1,580元+10%起，主廚特別推薦「爐烤雞腿捲佐香橙白酒醬」，金黃多汁的雞腿肉散發淡淡果香。此外，肉食控絕不能錯過「炙烤A3和牛菲力搭配野菇醬汁及上湯波士頓龍蝦」，軟嫩和牛與粵式上湯燉煮的龍蝦伊麵雙拼，一次享受海陸雙重奢華。

台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐。圖/台北文華東方酒店提供
台北文華東方酒店文華Café「平日午間饗．吃．吧」推出全新季節主餐。圖/台北文華東方酒店提供

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

海鮮愛好者別錯過，3/13起的「週末午間鮮．吃．吧」則是重頭戲！每位2,680元+10%起，除了能無限量享用當令海鮮吧上的帝王蟹、松葉蟹與龍蝦外，主餐更有「日本A4和牛小排佐波爾多紅酒醬」以及細膩的「油封日本真鯛」，搭配寰宇開胃熱菜如雅閣叉燒皇、京式慢烤櫻桃鴨，飽足感爆表。

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。圖/台北文華東方酒店提供
文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯暢快享用多款嚴選季節海鮮。圖/台北文華東方酒店提供

圖／台北文華東方酒店提供
圖／台北文華東方酒店提供

網美最愛的甜點吧，於春季菜單納入了西點團隊匠心打造的「反轉迷迭香蘋果塔」與「玫瑰奶霜覆盆莓起司蛋糕」，精緻的外觀如同一件件藝術品，週末更限定推出阿拉斯加蛋糕，為這場春日饗宴畫下最完美的句點。

精品級手工甜點亦是文華Café的必嘗品項。圖/台北文華東方酒店提供
精品級手工甜點亦是文華Café的必嘗品項。圖/台北文華東方酒店提供

文華Café「春日食光」新菜開箱

．地點： 台北文華東方酒店 5樓「文華Café」(台北市松山區敦化北路158號5樓)

-平日午間饗．吃．吧： 3/9起，週一至週四供應，每位1,580元+10%起。

-週末午間鮮．吃．吧： 3/13起，週五至週日供應，每位2,680元+10%起。

