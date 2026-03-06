身分證對中「整桌最高6折」！上海鄉村旗艦店「承德本家」開幕 百坪空間推創新江浙菜
老字號江浙料理品牌上海鄉村推出全新旗艦據點上海鄉村承德本家正式開幕，並祭出話題優惠吸客。即日起只要身分證姓名中含有「上、海、鄉、村、承、德、本、家」任一字，即可享有95折優惠，對中越多折扣越高，最高可享6折，吸引民眾揪團用餐搶優惠，也為新店開幕掀起討論熱度。
全新旗艦店選址於皇翔台北廣場，以百坪規模打造寬敞舒適的用餐空間，整體設計融合現代美學與東方元素，呈現沉穩典雅的餐飲氛圍。品牌自1980年代創立以來累積不少老顧客，此次透過旗艦店升級空間與餐飲體驗，希望在延續江浙料理傳統的同時，也吸引年輕世代認識上海菜的魅力。
餐點方面除了保留烤方、蟹黃豆腐等經典江浙菜，也推出多道主廚創意料理，包括芋巢牛肚筋、龍華醬爆軟殼蟹、果韻蜜棗嫩排骨與鮮蟹粉泡飯等，透過食材與烹調手法的變化，展現兼具傳統底蘊與現代風味的上海料理，讓饕客能在熟悉與新鮮感之間找到平衡。
此外，餐廳也導入茶酒搭配概念，攜手羽曦堂推出台灣茶品，並與合力酒廠合作打造特色茶酒與調酒，讓中式料理在品飲搭配上更具層次。配合開幕期間，店內指定調酒同步推出買2送1優惠，讓民眾在新旗艦店開幕之際，以更划算的價格體驗經典江浙料理與創新餐飲風格。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
