「火鍋版饗食天堂」要沒了！ 「小福利麻辣鍋」4門市全撤　5月起「朵頤牛排」高CP值排餐＋自助吧接力登場

小福利大異動！饗賓餐旅集團近日拋出震撼彈，旗下超人氣品牌「小福利麻辣鍋」因應市場策略調整，宣布將從5月起陸續結束全台4家門市的營運，並由集團另一強勢品牌「朵頤牛排」原址接手，正式宣告火鍋退場、牛排時代來臨。

小福利麻辣鍋。圖／饗賓集團提供

被網友譽為「火鍋版饗食天堂」的小福利麻辣鍋，自2021年推出以來，憑藉多樣化的食材與質感裝潢，在競爭激烈的火鍋市場中佔有一席之地。然而，饗賓集團表示，考量到台灣火鍋市場已趨於飽和，決定重新檢視品牌定位，讓小福利完成階段性任務，最新於官方公告指出，小福利 中和環球店、小碧潭店、竹北遠百店的最後營業日為4月6日，而桃園中茂店則是4月12日。

圖／小福利麻辣鍋官網

全台4據點華麗轉型包括小福利新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店以及新竹竹北遠百店。這些店點多位於北台灣的核心百貨與商場，擁有穩定的家庭客與年輕族群。隨著改裝工程啟動，這4個據點將統一變身為「朵頤牛排」，讓原本主打麻辣辛香的餐飲空間，轉變為飄散排餐香氣的聚會首選，預計將於5月母親節前夕登場。

朵頤牛排。圖／饗賓集團提供

主餐＋百匯自助吧爽吃接力登場！「朵頤牛排」目前在全台已有3家店，此次一口氣新增4個據點，版圖擴張勢不可擋，餐點部分，朵頤主打「排餐搭配自助吧」形式，主餐細分為經典、精選、極饗及海陸雙饗四大系列，價位自728元起。

除了精緻肉品，最吸睛的莫過於「自助百匯餐檯」，提供主廚特製沙拉、開胃前菜、豐富熱食、現烤披薩、義大利麵及燉飯，連經典湯品也能無限享用。多元的餐點與高品質的聚餐體驗，勢必將在開幕後掀起一波新的排隊熱潮。

朵頤牛排。圖／饗賓集團提供

