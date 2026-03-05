798元麻辣鍋吃到飽成絕響！ 王品「向辣」最後一間分店熄燈 改由「這品牌」進駐
麻辣鍋控要哭了！王品集團旗下主打精緻麻辣鍋吃到飽的品牌「向辣」，全台最後一家分店「西門店」已於3月1日正式熄燈，這也代表該品牌正式告別市場，798元麻辣鍋和牛海鮮吃到飽正式成絕響！業者透露該原址將由旗下人氣火鍋品牌接手，繼續服務鍋物愛好者。
王品集團於2022年強勢推出的麻辣鍋品牌「向辣」，原名嚮辣，最初以精緻優雅的裝潢與千元有找的和牛吃到飽打響名號，2025年3月曾進行品牌重塑，由原本的「嚮辣」更名為「向辣」，主打只要798元就能無限享用澳洲和牛、多款頂級海鮮，以及豐富的自助吧。
官方粉專釋出最新公告表示：「非常感謝您的支持，期待不久的將來以嶄新面貌與大家再次見面。」據此王品集團表示，西門店的原址後續將由旗下另一人氣品牌「和牛涮」進駐。
向辣全盛時期在全台擁有3家分店，分別位於台北松江路、台中五權西路及台北西門町。然而隨著創始店松江店與台中店相繼於去年8月、11月關閉後，最後據點「西門店」也於今年3月1日正式結束營業，宣告品牌走入歷史。
