快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

798元麻辣鍋吃到飽成絕響！ 王品「向辣」最後一間分店熄燈 改由「這品牌」進駐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
全台向辣升級菜單，主打和牛海鮮吃到飽套餐798元起。圖/王品提供
全台向辣升級菜單，主打和牛海鮮吃到飽套餐798元起。圖/王品提供

麻辣鍋控要哭了！王品集團旗下主打精緻麻辣鍋吃到飽的品牌「向辣」，全台最後一家分店「西門店」已於3月1日正式熄燈，這也代表該品牌正式告別市場，798元麻辣鍋和牛海鮮吃到飽正式成絕響！業者透露該原址將由旗下人氣火鍋品牌接手，繼續服務鍋物愛好者。

王品集團於2022年強勢推出的麻辣鍋品牌「向辣」，原名嚮辣，最初以精緻優雅的裝潢與千元有找的和牛吃到飽打響名號，2025年3月曾進行品牌重塑，由原本的「嚮辣」更名為「向辣」，主打只要798元就能無限享用澳洲和牛、多款頂級海鮮，以及豐富的自助吧。

王品「向辣」最後門市宣告熄燈，原址將由「和牛涮」接手。圖／翻攝向辣粉專
王品「向辣」最後門市宣告熄燈，原址將由「和牛涮」接手。圖／翻攝向辣粉專

官方粉專釋出最新公告表示：「非常感謝您的支持，期待不久的將來以嶄新面貌與大家再次見面。」據此王品集團表示，西門店的原址後續將由旗下另一人氣品牌「和牛涮」進駐。

向辣全盛時期在全台擁有3家分店，分別位於台北松江路、台中五權西路及台北西門町。然而隨著創始店松江店與台中店相繼於去年8月、11月關閉後，最後據點「西門店」也於今年3月1日正式結束營業，宣告品牌走入歷史。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

麻辣鍋 王品 熄燈

相關新聞

798元麻辣鍋吃到飽成絕響！ 王品「向辣」最後一間分店熄燈 改由「這品牌」進駐

麻辣鍋控要哭了！王品集團旗下主打精緻麻辣鍋吃到飽的品牌「向辣」，全台最後一家分店「西門店」已於3月1日正式熄燈，這也代表該品牌正式告別市場，798元麻辣鍋和牛海鮮吃到飽正式成絕響！業者透露該原址將由旗

經典賽熱血開打！FRIDAYS聯手可樂果出擊 脆脆入菜應援中華隊

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）戰火點燃，全台球迷的熱血靈魂再次被喚醒。美式連鎖餐飲龍頭TGI FRIDAYS宣佈與國民零食品牌「可樂果」跨界合作，自3月5日起至3月18日推出期間限定的「涮嘴應援．脆脆出擊」聯名活動。透過大螢幕賽事轉播與極具創意的聯名餐點，將餐廳打造為最具氛圍的應援場域，邀請全民走進店內，在吶喊與碰杯聲中為台灣隊（Team Taiwan）強力發聲。

「火鍋版饗食天堂」要沒了！ 「小福利麻辣鍋」4門市全撤　5月起「朵頤牛排」高CP值排餐＋自助吧接力登場

饗賓餐旅集團宣布自5月起全台4家「小福利麻辣鍋」門市結束營運，將由「朵頤牛排」接手，轉型為牛排餐廳。此舉因應火鍋市場飽和，隨之而來的自助百匯餐檯將吸引食客新潮流。

三商炸雞「6塊雞＋薯霸」現省230！摩斯「會發光的棒球摩斯卡」首登場

摩斯漢堡歡慶35週年慶，適逢WBC世界棒球經典賽期間，摩斯漢堡推出多重優惠。3月12日品牌生日當天，首度推出「會發光的摩斯卡」，卡面以「MOS Friends」雞塊兄弟結合熱血棒球設計，搭配燙銀LOGO與感應式發光模組，質感全面升級，首發優惠價99元，讓粉絲一同為賽事加油、為品牌慶生，共享元氣滿滿的美味時光。

最強應援！爭鮮x李多慧「8款女神卡」限量開搶 兩波粉絲收藏攻略、再抽「同樂慧門票」合照機會

爭鮮與啦啦隊女神李多慧合作推出限量「甜心應援壽司」，消費滿額還可抽門票參加粉絲見面會，親密接觸女神！限量8款「真鮮女神卡」也將分兩波釋出，粉絲快來收集！

獨／神級三星名廚登台！Paul Pairet法式小館「POLUX」插旗台北 5月試營運

在餐飲圈提到保羅．派瑞（Paul Pairet），全球饕客第一時間總會聯想到他位於上海、以極致前衛感官體驗著稱的米其林三星餐廳「Ultraviolet」。然而，這位傳奇法國名廚的下一步動向引發市場熱烈討論，因為他即將把旗下最具巴黎靈魂的法式小館品牌「POLUX」帶進台北，新餐廳就開在原「蘭」餐廳舊址，為台灣餐飲市場注入一股既專業卻又不拘謹的法式生活態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。