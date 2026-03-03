海鮮控快看「龍蝦吃到飽」來了！牛排、白蝦統統有，「新時段」餐期同步推出

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者萊點特別
春季海味全面升級！位於台中的裕元花園酒店旗下溫莎咖啡廳推出期間限定「龍蝦夜饗」，主打整尾龍蝦入菜的自助饗宴，於3月4日、11日、18日、25日，以及4月1日、8日、22日、29日指定晚間時段登場，為饕客帶來高規格的龍蝦盛宴。

餐檯上嚴選肉質飽滿、鮮甜彈牙的極品龍蝦，由主廚團隊變化出六道主題料理，包括清爽開胃的龍蝦沙拉、口感細緻的龍蝦茶碗蒸、濃郁鮮甜的龍蝦海鮮湯，以及最能品嘗原味的清蒸龍蝦；另有奢華感十足的龍蝦三明治與創意十足的龍蝦Pizza輪番供應，讓賓客從冷盤到熱食都能品味不同層次的海味魅力。

除了龍蝦主題料理無限享用，現場亦同步供應爐烤牛排、鮮甜白蝦與多款新鮮生魚片，搭配百匯餐檯上的異國熱食與精緻甜點，打造海陸兼備的豐盛饗宴。活動期間成人每位2,380元，學童980元，幼童550元，適合家庭聚餐或好友相約大啖海鮮。

業者表示，此次限定活動不僅滿足「龍蝦控」大口享用的期待，更希望在春日夜晚為旅客與在地民眾增添儀式感。另自3月1日起同步推出「慢享午餐 Slunch」新時段餐期，提供更從容的用餐選擇，為忙碌生活注入片刻柔軟時光。

牛排 吃到飽 龍蝦 生魚片

