Buffet「兒童全面降價」！兄弟大飯店「中西合璧自助餐」最低下調至半價 加碼新推「輕盈版Buffet」吃得到爆紅「波奇碗」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
飯店Buffet「調降」！兄弟大飯店「中西合璧自助餐」即日起「兒童全面降價」，幼童更是一律調至半價僅180元；同時，新增了「輕食自助下午茶」，成人每位450元。

位於兄弟大飯店13F自助餐廳「薔薇廳」即日起調降兒童收費，110-130cm兒童平日午餐調整為345元（原價430元）、假日午餐375元（原價500元），而晚餐則從原價520元調整到390元；90-110cm幼童部分，各餐期原價310-360元則一律調整為180元（以上價格均需另加10%服務費）。

此外，即日起之平日週一至五，「薔薇廳」全新推出「輕食自助下午茶」，以話題輕食「波奇碗」和「藍莓碗」為主軸，暢享8道冷盤、4道熱食、3道湯品和沙拉吧、甜點飲料與冰淇淋等，成人每位450+10%元，搶攻「輕盈版Buffet」市場（其他時段及假日下午茶餐食及種類均正常供應）。

