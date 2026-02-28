快訊

香菜控衝了！麥味登10顆70元「香菜炸餃」香氣爆棚、鬆餅堡加10元爽吃「現炸薯餅」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／麥味登提供
圖／麥味登提供

香菜控看過來！連鎖早餐大龍頭麥味登（My Warm Day）這次玩真的，竟然將香菜直接變身主角，推出全新「香菜炸餃」，更祭出限時快閃優惠，不到200元就能爽吃炸餃、蘿蔔糕與大杯紅茶，CP值高到爆表。

圖／麥味登提供
圖／麥味登提供

打破香菜只能當配角的印象，麥味登全新力作「香菜炸餃」，內餡選用大量新鮮香菜與高麗菜，甚至加入植物肉，外皮炸到金黃酥脆。一口咬下，清脆的香菜香氣瞬間在口腔散開，讓不少網友試吃後驚呼：「香氣超濃厚！」

麥味登於2/28前也推出超划算的快閃套餐，首推「香菜大滿貫套餐」，組合價195元，內容物包含最新的香菜炸餃、黃金脆薯、經典蘿蔔糕以及2杯錫蘭紅茶，兩個人分食也沒問題！另外，針對喜愛西式口味的民眾，也有「青醬雞肉義大利麵套餐」特價185元，以及「蘿勒燻雞三明治特餐」配椒麻雞塊，統統200元有找，一餐就能搞定主食、點心與大杯飲品。

圖／麥味登提供
圖／麥味登提供

還有隱藏版加購！即日起至3/15，只要到全台門市點購「鬆餅堡全系列」任一品項，就能以「10元銅板價」超值加購現炸薯餅1份！

