199元扇貝吃到飽！ 朝聖Loppia旗下高CP值「JAPAN燒烤」 免飛日本爆吃北海道扇貝、加碼「A5和牛買1送1」
成為扇貝富翁就趁現在！ 身為連鎖超市LOPIA旗下的餐飲品牌「JAPAN燒烤」，主打極致的高CP值與高品質肉品，業者祭出超狂優惠，不只有「北海道扇貝吃到飽」每人只要199元，更在週末限定推出「日本A5和牛買一送一」，海鮮控、和牛控快看過來！
高雄新濱町海洋廚房商場內的「JAPAN燒烤」，是LOPIA旗下的熱門BBQ品牌，最迷人的地方在於其獨特的用餐模式，店內沒有固定死板的菜單，而是將隔壁LOPIA超市最精華的食材直接搬進餐廳，除了扇貝，店內還有黑毛和牛、香腸、豬肉、雞腿、大蝦、魷魚，以及活跳跳的龍蝦、鮑魚、帝王蟹等高檔海鮮，統統能在LOPIA超市區自行挑選後結帳帶進店內燒烤。
業者近期推出的最受矚目活動「北海道扇貝吃到飽」，每人僅需加價199元，就能無限量爽吃鮮美多汁的北海道產扇貝！
提醒大家，該方案需符合店內規則：基本入場費每人99元（可享無酒精飲料暢飲），且每人需消費食材達250元以上即可加購。用餐時間共2小時，最後點餐為結束前30分鐘。業者也特別強調，為避免浪費，若扇貝未食用完畢，將以每顆59元計費，大家一定要量力而為。
同步把握，即日起到3月1日的週末期間，店內推出日本A5和牛買一送一優惠（需內用才享），肉食控千萬別錯過！
JAPAN燒烤 高雄鼓山店
地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號 (新濱町海洋廚房)
