花蓮第一間！ 藏壽司首度進軍東台灣　插旗「日出香榭大道」徵才中

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

花蓮人終於等到了！迴轉壽司巨頭「藏壽司」即將正式插旗花蓮，這不僅是品牌首度進軍東台灣，選址更選在極具指標性的「日出香榭大道」，目前店鋪已展開人才招募，預計最快將於今年第二季正式與粉絲見面囉！

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

插旗日出香榭大道！花蓮首店進度曝光

全台已有62家分店的藏壽司，2026年展店腳步不停歇，繼1月高雄「林園沿海路店」開幕後，下一步鎖定花蓮市中心。目前已在人力銀行網站刊登招募店員資訊，而花蓮首店「花蓮自由店」將座落於福建街與著名的「日出香榭大道」交界處，屆時勢必引發一波排隊朝聖熱潮。

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

「蠟筆小新」聯名扭蛋必抽！全台5大主題店打卡再抽小白抱枕

藏壽司再度攜手「蠟筆小新」推出聯名企劃，一次推出13款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司再度攜手「蠟筆小新」推出聯名企劃，一次推出13款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供

除了新店動態，藏壽司目前與日本超人氣動漫「蠟筆小新」的聯名企劃正夯，共有13款限定扭蛋，除了最受矚目的「公仔吊飾」外，還有「磁鐵書籤」與「動感吊飾」等供玩家收集。

為慶祝聯名，藏壽司特別將板橋遠科、桃園大興西、台北館前、台中惠文路及高雄五福光華店打造成「蠟筆小新主題門市」，邀粉絲們即日起至3月26日前，只要前往5間特色聯名店打卡並完成指定任務，有機會將療癒感滿滿的「蠟筆小新絨毛抱枕」、「小白絨毛抱枕」帶回家！

圖／取自藏壽司官網
圖／取自藏壽司官網

藏壽司

